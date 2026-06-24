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    Heikle Lage

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    Steht XRP vor dem Absturz unter 1 US-Dollar?

    Trotz starkem Kursrückgang und wachsender Absturzsorgen bei XRP feiert Ripple einen wichtigen regulatorischen Erfolg in Europa.

    Für Sie zusammengefasst
    Heikle Lage - Steht XRP vor dem Absturz unter 1 US-Dollar?
    Foto: Dall-E

    Am Mittwochmittag notiert XRP bei 1,09 US-Dollar und verliert damit weitere 1,44 Prozent. Auf Sicht der vergangenen sieben Tage summieren sich die Verluste inzwischen auf mehr als 9 Prozent. Damit rutscht XRP in der Rangliste der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auf Platz sechs ab.

    Gegenüber dem Hoch des letzten Marktzyklus hat XRP mittlerweile rund 68 Prozent an Wert verloren und bewegt sich nur noch knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 1 US-Dollar.

    Während XRP fällt, gewinnt Ripple regulatorisch in Europa

    Trotz der aktuellen Kursschwäche laufen die Geschäfte bei Ripple auf operativer Ebene weiterhin ausgesprochen erfolgreich.

    Das Unternehmen hat einen bedeutenden regulatorischen Meilenstein in Europa erreicht. Ripple erhielt im Rahmen der europäischen MiCA-Verordnung (Markets in Crypto Assets) eine vorläufige Genehmigung für eine Lizenz als Krypto-Asset-Dienstleister (CASP).

    Die am 23. Juni 2026 bekannt gegebene Zulassung erfolgte in Form eines sogenannten "Green Light Letters" und stellt den letzten großen Schritt vor der vollständigen Lizenzierung dar.

     

    Zugang zu 30 europäischen Märkten rückt näher

    Nach Abschluss der letzten regulatorischen Anforderungen könnte Ripple seine Dienstleistungen künftig in allen 30 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums anbieten.

    Für Banken, Fintech-Unternehmen und institutionelle Kunden würde dies den Zugang zu Ripples kompletter Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und Stablecoin-Zahlungen über eine einzige Integration ermöglichen.

    Besonders im Fokus stehen dabei grenzüberschreitende Zahlungen, Liquiditätslösungen, Treasury-Dienstleistungen, Verwahrung digitaler Vermögenswerte sowie die Nutzung des Ripple-Ökosystems rund um XRP und den Stablecoin RLUSD.

    Ripple baut seinen Vorsprung im institutionellen Markt aus

    Ripple zählt bereits heute zu den am stärksten regulierten Unternehmen der Kryptobranche und verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 75 behördliche Lizenzen weltweit.

    Das globale Zahlungsnetzwerk des Unternehmens hat bislang Transaktionen im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar verarbeitet und ist in über 60 Märkten aktiv.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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