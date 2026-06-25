🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Ihre wichtigsten Termine

    1385 Aufrufe 1385 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spannende Updates von: Dell, Moderna, Porsche SE, Hennes & Mauritz und MLP

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von: Dell, Moderna, Porsche SE, Hennes & Mauritz und MLP
    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Bilanz-Pk Taunus-Sparkasse, Bad Homburg
    10:00 Uhr, Deutschland: GFT, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Porsche SE, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: MLP, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Griechenland: Alpha Bank, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Italien: Pirelli, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Schweden: Telia Company AB, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, USA: Moderna, Science Day
    19:00 Uhr, USA: Dell, Hauptversammlung

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Porsche SE Vz!
    Long
    27,97€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31,60€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 14,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 4/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 5/26 (endgültig)
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 6/26
    09:00 Uhr, Spanien: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 5/26
    09:00 Uhr, Deutschland: NIM-Verbrauchervertrauen 7/26
    14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/26
    14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 5/26
    14:30 Uhr, USA: Realer privater Konsum 5/26
    14:30 Uhr, USA: Kern-PCE-Preisindex 5/26
    14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Langlebige Güter 5/26 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q1/26 (3. Veröffentlichung)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 25.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUGfK Consumer Confidence Survey
    09:00SpanienESPBruttoinlandsprodukt (Quartal)
    10:00Euro ZoneEURWirtschaftsbulletin
    12:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    14:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:30USAUSANondefense Capital Goods Orders ex Aircraft
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    14:30USAUSADurable Goods Orders
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
    14:30USAUSADurable Goods Orders ex Transportation
    14:30USAUSAPersönliches Einkommen (Monat)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Annualized
    14:30USAUSADurable Goods Orders ex Defense
    14:30USAUSAPrivatausgaben
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    17:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    21:40USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Spannende Updates von: Dell, Moderna, Porsche SE, Hennes & Mauritz und MLP Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     