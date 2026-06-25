Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Dell, Moderna, Porsche SE, Hennes & Mauritz und MLP
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Bilanz-Pk Taunus-Sparkasse, Bad Homburg
10:00 Uhr, Deutschland: GFT, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Porsche SE, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: MLP, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Griechenland: Alpha Bank, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Italien: Pirelli, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Schweden: Telia Company AB, Hauptversammlung
15:00 Uhr, USA: Moderna, Science Day
19:00 Uhr, USA: Dell, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 4/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 5/26 (endgültig)
08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 6/26
09:00 Uhr, Spanien: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 5/26
09:00 Uhr, Deutschland: NIM-Verbrauchervertrauen 7/26
14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/26
14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 5/26
14:30 Uhr, USA: Realer privater Konsum 5/26
14:30 Uhr, USA: Kern-PCE-Preisindex 5/26
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Langlebige Güter 5/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q1/26 (3. Veröffentlichung)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 25.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU GfK Consumer Confidence Survey 09:00 ESP Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 10:00 EUR Wirtschaftsbulletin 12:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 14:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:30 USA Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 14:30 USA Durable Goods Orders ex Transportation 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 USA Gross Domestic Product Annualized 14:30 USA Durable Goods Orders ex Defense 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 17:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 21:40 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
|15:20
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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