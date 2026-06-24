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    Vor den Earnings

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    BofA: Micron Kursziel um mehr als 500 Dollar angehoben

    Die Bank of America (BofA) hat massiv ihr Kursziel für die Chipaktie von Micron angehoben – und das kurz vor den Earnings.

    Für Sie zusammengefasst
    Vor den Earnings - BofA: Micron Kursziel um mehr als 500 Dollar angehoben
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird sich abermals zeigen, wie stabil die KI-Rallye an der Börse ist. 

    Micron wird seine Geschäftszahlen veröffentlichen und die Anleger werden sich mit nichts weniger als Superlativen zufrieden geben. Denn der Kurs der Micron-Aktie hat sich auf Jahressicht nahezu verzehnfacht: hier ist bereits viel Zukunftsmusik eingepreist. 

    Für die Analysten der BofA ist das aber kein Grund der Zurückhaltung. Am Dienstag erhöhte Vivek Arya das Kursziel für die Micron-Aktie massiv. Einen Tag zuvor waren die Anteilsscheine um rund 10 Prozent abgerutscht. 

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    Micron dürfte laut einem Bericht von BofA Securities vom Dienstag von einer robusten Nachfrage und begrenzten Liefermengen bei KI-Speicher bis 2028 profitieren, so die Analyse.

    Die Kernthese lautet: DRAM und Speicher mit hoher Bandbreite sind in diesem Umfeld keine zyklischen Güter. Sie sind unternehmenskritische KI-Infrastrukturkomponenten, deren Bedarf mit jedem größeren Modell-Upgrade, jeder neuen Schlussfolgerungsfähigkeit und jedem Einsatz von Agenten skaliert.

    Da KI-Modelle immer größer und komplexer werden, steigt der für ihre Ausführung benötigte Speicherplatz proportional an – und diese Nachfrage folgt nicht dem traditionellen PC- und Mobilgerätezyklus, der die Speichermärkte jahrzehntelang bestimmt hat.

    Arya verwies zudem ausdrücklich auf Microns neue strategische Vereinbarung mit Anthropic, die am Montag bekannt gegeben wurde, als konkrete Bestätigung dieser These. Die Vereinbarung umfasst die Entwicklung von Speicherarchitekturen, einen mehrjährigen Liefervertrag sowie eine strategische Investition in Anthropics Serie-H-Finanzierungsrunde. 

    Micron Technology

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    Daher erhöht die BofA kurz vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen ihr Kursziel für die Micron-Aktie von 950 auf 1.500 US-Dollar.

    Die Wall Street prognostiziert für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von rund 35 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 20,76 US-Dollar.

    Micron selbst geht hingegen von einem Umsatz von 33,5 Milliarden US-Dollar (Mittelwert) und einem bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) von 19,15 US-Dollar aus. Der erwartete Umsatzanstieg ist bereits eingepreist.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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