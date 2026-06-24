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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Rheinmetall hält Dax unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax rutscht nach Rheinmetall-Einbruch unter 25.000
    • Rheinmetall-Aktien halbiert nach Auftrag an TKMS
    • Anleger meiden Risiko, warten auf Micron-Zahlen
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Rheinmetall hält Dax unter Druck
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagsrückschlag meiden die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Neu belastet von den absackenden Rheinmetall-Aktien entfernte sich der Dax weiter von der zuletzt umkämpften 25.000-Punkte-Marke. Mit einem Abschlag von 0,8 Prozent auf 24.693 Punkte rutschte der deutsche Leitindex unter seine 21-Tage-Linie. Der MDax gab auch um 0,8 Prozent auf 31.889 Punkte nach.

    Vor dem Hintergrund der jüngsten Korrektur, die am Vortag im Technologiesektor eingesetzt hatte, warten die Anleger auf die nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Micron . Am Vortag waren sie nervös geworden ob der enorm hohen Erwartungen, die als eingepreist gelten. Die Commerzbank sprach von wieder aufgekommenen "Zweifeln an der Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Aktienrally".

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    Die Rheinmetall-Aktien brachen um bis zu 16 Prozent ein, weil ein Großauftrag der Bundeswehr für neue Fregatten laut Medienberichten zugunsten des Schiffsbauers TKMS umgeleitet wird. Analyst David Perry von JPMorgan sieht darin einen größeren Rückschlag für den Rüstungskonzern, dessen Titel in den vergangenen Jahren ein gewisses Gewicht im Dax aufgebaut haben. Nach mehr als einem Jahr wurden sie wieder unter 1.000 Euro gehandelt. Vom Rekordhoch im vergangenen Oktober hat sich der Kurs jetzt halbiert.

    Perry bezifferte den eigentlich für Rheinmetall vorgesehenen Auftragswert für Fregatten des Typs F126 auf 12 Milliarden Euro. Er befürchtet, dass das diesjährige Ziel für die Auftragseingänge verfehlt werden könnte. Die Nachrichten setzten auch die deutschen Rüstungswerte Hensoldt und Renk unter Druck. Die TKMS-Titel dagegen zogen im MDax mächtig um zehn Prozent an. Der "Spiegel" berichtete, stattdessen wolle Verteidigungsminister Boris Pistorius kleinere Fregatten des Typs MEKO-A-200 von dem Schiffbauer beschaffen. Rheinmetall wollte sich dazu nicht äußern.

    Die DHL-Aktionäre verdrängten die Enttäuschung, die erste Reaktionen auf die Zahlen des US-Konkurrenten Fedex ausdrücken. Rückläufige Margen im Zustellgeschäft belasteten außerbörslich zwar deutlich die Titel der Amerikaner, doch die DHL-Aktien zeigten sich mit einem Anstieg um 0,7 Prozent davon unbeeindruckt.

    Unter den Dax-Gewinnern zeigten sich die Infineon-Aktien mit einem Prozent Plus vor den Micron-Zahlen stabilisiert. Zum Spitzenreiter im Leitindex wurden die MTU-Papiere, die ihre Erholungsrally um fast drei Prozent ausbauten. Für den Triebwerksbauer sieht der JPMorgan-Analyst Perry die Aussichten an vielen Fronten verbessert, unter anderem wegen der nachlassenden Treibstoffkosten in der Flugbranche.

    Im MDax erholten sich die Puma-Aktien um 2,8 Prozent von ihrem Vortags-Kursrutsch, der mit Aussagen im Rahmen eines Analysten-Briefings zum nächsten Quartalsbericht begründet wurde. Die US-Bank Goldman Sachs hielt am Mittwoch an ihrer Kaufempfehlung fest. Analyst Richard Edwards rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten.

    Gut für die Kurse von 1&1 und dem Mutterkonzern United Internet waren Hochstufungen auf "Outperform" eines Barclays-Analysten. Ganesha Nagesha sieht nicht nur schrittweise Besserung der fundamentalen Lage, sondern auch Konsolidierungsfantasie. Als Mobilfunkanbieter stehe 1&1 enorm gut da, sollte es in der Branche zu Deals kommen.

    Basler dagegen wurden im SDax von einer Verkaufsempfehlung mit drei Prozent belastet. Die Auftragsdynamik des Spezialisten für Bildverarbeitungslösungen sei inzwischen eingepreist, lautete das Argument des Analysten Malte Schaumann von Warburg Research. Er erinnerte außerdem an eine Kursverdopplung seit dem Bericht zum ersten Quartal./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 51,34 auf Tradegate (24. Juni 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +4,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 693,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00USD was eine Bandbreite von -85,39 %/+25,20 % bedeutet.





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