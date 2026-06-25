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    e-Mobilität

    Trotz einiger Schwierigkeiten steigt der Anteil der Elektrofahrzeuge am Verkehr kontinuierlich an.

    Die Autobranche befindet sich inmitten eines Umbruchs: Elektroautos und autonomes Fahren gewinnen an Bedeutung. Anleger können vom Megatrend Elektromobilität und autonomes Fahren profitieren. Zwar sind E-Autos auf deutschen Straßen noch in der Minderheit, doch die Zahl der Erstzulassungen von Elektrofahrzeugen wächst seit Jahren. 

    Die aktuelle E-Auto-Prämie der Bundesregierung soll dem Thema noch einen weiteren Schub verleihen. Am Elektrifizierungs-Boom profitieren nicht nur Automobilhersteller, sondern auch Infrastrukturdienstleister (Ladestellen), Batteriehersteller, Zulieferer und Spezialisten.

    Wir haben uns in der Branche umgesehen und stellen unsere Favoriten vor.

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    Im Fokus e-Mobilität Trotz einiger Schwierigkeiten steigt der Anteil der Elektrofahrzeuge am Verkehr kontinuierlich an. Wir zeigen, mit welchen Aktien Anleger von dem Trend profitieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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