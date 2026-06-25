e-Mobilität

Die Autobranche befindet sich inmitten eines Umbruchs: Elektroautos und autonomes Fahren gewinnen an Bedeutung. Anleger können vom Megatrend Elektromobilität und autonomes Fahren profitieren. Zwar sind E-Autos auf deutschen Straßen noch in der Minderheit, doch die Zahl der Erstzulassungen von Elektrofahrzeugen wächst seit Jahren.

Die aktuelle E-Auto-Prämie der Bundesregierung soll dem Thema noch einen weiteren Schub verleihen. Am Elektrifizierungs-Boom profitieren nicht nur Automobilhersteller, sondern auch Infrastrukturdienstleister (Ladestellen), Batteriehersteller, Zulieferer und Spezialisten.