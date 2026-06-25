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    Erholung vor dem Aus?

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    Kaufsignal droht zu verpuffen: Porsche-Aktie schon wieder im Rückwärtsgang!

    Für deutsche Fahrzeughersteller bleibt das Marktumfeld herausfordernd, vor allem Porsche hat zu kämpfen. Das hinterlässt auch im Kursverlauf seine Spuren.

    Für Sie zusammengefasst
    Erholung vor dem Aus? - Kaufsignal droht zu verpuffen: Porsche-Aktie schon wieder im Rückwärtsgang!
    Foto: Dall-E

    Deutsche Fahrzeughersteller: Ein Trauerspiel

    Absatzsorgen, Margendruck und ein sich dynamisch veränderndes Kaufverhalten, was Antriebstechnologie betrifft – die deutsche Automobilindustrie kämpft aktuell mit einem herausfordernden Markt- und Wettbewerbsumfeld. Dementsprechend mau fällt in diesem Jahr bislang auch die Bilanz am Aktienmarkt aus. Verluste zwischen einem Viertel und einem Drittel seit dem Jahreswechsel prägen das Bild bei deutschen Fahrzeugherstellern.

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    Etwas besser gelaufen ist es für die Aktie des in den MDAX abgestiegenen Autobauers Porsche. Der kämpft zwar grundsätzlich mit denselben Problemen wie die Massenhersteller, die Aktie notiert gegenüber dem Jahresauftakt aber nur mit einem Minus von rund 1,5 Prozent. Zuletzt war die Bilanz sogar deutlich positiv, allerdings büßten die Anteile in den vergangenen Tagen gegenüber ihrem Jahreshoch zweistellig an Wert ein.

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    Dieser Dividendenabschlag kommt ungelegen

    Auch am Mittwoch standen die Anteile unter Druck. Der Grund hierfür ist angesichts der Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 Euro je Anteil zwar ein für Anlegerinnen und Anleger zunächst erfreulicher, doch das Timing könnte aus charttechnischer Perspektive kaum schlechter sein, denn die Aktie kämpft nach jüngsten Kaufsignalen bereits wieder um den Verbleib im Aufwärtstrend.

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    Aktie ringt um nachhaltigen Boden

    Übergeordnet befindet sich die Porsche-Aktie in einem mehrjährigen Abwärtstrend. Ausgehend von ihren Hochs bei 120 Euro haben die Anteile in den zurückliegenden 3 Jahren zwischenzeitlich bis zu 70 Prozent an Wert verloren – eine Folge der bislang wenig überzeugenden E-Fahrzeugstrategie, Marktanteilsverlusten auf wichtigen Wachstumsmärkten wie China und einem Gewinneinbruch.

    Seit mehr als einem Jahr bemühen sich die Käuferinnen und Käufer der Aktie jedoch um eine Stabilisierung des Kursgeschehens. Im Bereich von 40 bis 50 Euro ist es zu einem Bodenbildungsprozess gekommen. Nachhaltige Ausbruchsbemühungen lagen bislang keine vor.

    Erholungsversuch steht vor dem Aus

    Das hatte sich zuletzt rasch geändert. Nach einem neuen Mehrjahrestief und einem Verkaufssignal auf dem Höhepunkt des Iran-Krieges gelang eine schnelle Kehrtwende und ein Anstieg an die obere Begrenzung der Seitwärtsrange. Trotz eines Kurses zwischenzeitlich darüber fiel der Ausbruchsversuch jedoch bearishen Divergenzen im RSI und der Aufwärtstrendoberkante zum Opfer.

    Seither läuft ein Rücksetzer, der sich nach dem Dividendenabschlag vom Mittwoch jedoch zu einer Korrektur ausweiten könnte. Das würde das gerade erst entstandene Golden Cross in den gleitenden Durchschnitten wieder zunichtemachen. Die jüngsten prozyklischen Kaufsignale, zu denen auch der Anstieg über die gleitenden Durchschnitte gehört, wären damit dahin.

    Wichtige Unterstützung könnte erneut getestet werden

    Dieses Szenario stellt mit Blick auf die technischen Indikatoren eine realistische Gefahr dar. Der Relative-Stärke-Index (RSI), welcher den Aufwärtstrend der Aktie zuletzt begleitet und damit bestätigt hat, bis es zur Bildung von bearishen Divergenzen gekommen ist, hat seinen Aufwärtstrend aufgegeben und ist in den Bereich ausgeprägter Schwäche gefallen.

    Gleichzeitig weist der Trendstärkeindikator MACD zwar noch einen intakten Aufwärtstrend der Aktie vor, erst inzwischen aber unter die Signallinie gefallen und zeigt den Verlust von Momentum an. Solche Crossings genügen häufig bereits für eine Gegenreaktion der Aktie.

    Sollte Porsche daher auf Tages- oder Wochenschlussbasis unter der am Mittwoch noch einmal knapp verteidigten Marke von 45 Euro schließen, müsste mit Abgaben bis zur 200-Tage-Linie beziehungsweise bis zur Unterstützung bei 40 Euro gerechnet werden. Klare Kaufsignale, für die aktuell der Rückenwind fehlt, würden sich dagegen für Kurse nachhaltig oberhalb von 50 ergeben.

    Fazit: Porsche-Aktie auf dem Seitenstreifen

    Die Vorzüge der Porsche AG handeln nach jüngsten Kursverlusten und dem Dividendenabschlag vom Mittwoch in einer abwärtsgefährdeten Ausgangslage – das ist bei deutschen Basiswerten in diesem Jahr ein wiederkehrend auftretendes Muster. Schon bei den Anteilen der Deutschen Telekom führte die Gewinnausschüttung zur Verschärfung ihrer Talfahrt.

    Das Abwärtsrisiko ist aktuell auf überschaubare 12 Prozent begrenzt, allerdings unter der Annahme, dass der Unterstützungsbereich bei 40 Euro dem Verkaufsdruck standhält. Ist das nicht der Fall, dürfte es erneut ziemlich ungemütlich werden. Zur Oberseite ist Porsche für neue Impulse dagegen auf Kurse nachhaltig über 50 Euro angewiesen.

    Mit Blick auf das KGVe 2026 von 25,5 liefert die Unternehmensbewertung keinen Rückenwind. Dieser fehlt auch technisch, daher drängt sich hier ein Kauf der Aktie erst auf, wenn entweder antizyklisch ein Einstieg bei 40 Euro oder prozyklisch oberhalb von 50 Euro möglich ist.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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