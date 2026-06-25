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    IBU-tec AG

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    Aufsteiger aus der Batterieindustrie

    Bei LPF-Kathodenmaterial ist Europa zu über 70% von China abhängig

    Während Anleger oft bekannte Namen aus der Automobil- oder Batteriebranche im Blick haben, könnte mit IBU-tec ein vergleichsweise kleiner deutscher Spezialist vor einer entscheidenden Wachstumsphase stehen. Das IBU-tec Management hat ehrgeizige Ziele formuliert: Bis 2030 soll sich der Konzernumsatz von 44,31 Mio. Euro im vergangenen  Jahr mindestens verdoppeln. In einem optimistischen Szenario will der Hidden Champion bei einem Konzernumsatz zwischen 120 und 140 Mio. Euro eine EBITDA-Marge im Bereich von 13 bis 15% erzielen. Im Idealfall wären dies mehr als 20 Mio. Euro.

    Wachstumstreiber ist dabei das Geschäft mit Batteriematerialien. 2030 sollen bereits rund 70% des Umsatzes aus diesem Bereich stammen. Damit wandelt sich IBU-tec zunehmend von einem klassischen Material- und Produktspezialisten zu einem strategischen Akteur in der europäischen Batteriewertschöpfungskette. 

    Abhängigkeit von China verringern

    Im Fokus steht die Produktion von Kathodenmaterial für Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LPF). Diese Technologie entwickelt sich zunehmend zum Standard im Volumensegment der Elektromobilität. Insbesondere bei Fahrzeugen im Massenmarkt überzeugen LFP-Batterien durch geringe Kosten, hohe Sicherheit und lange Lebensdauer. 

    Interessant in diesem Zusammenhang: Europa verfügt bislang kaum über eine eigenständige Produktion von LPF-Kathodenmaterial. Gleichzeitig dominiert China den Markt mit einem Anteil von mehr als 90%. Diese strukturelle Abhängigkeit Europas von chinesischen Lieferketten wird zunehmend als strategisches Risiko betrachtet. Genau hier könnte IBU-tech eine wichtige Rolle spielen.

    Günstig bewertet

    Der Batterie-Spezialist verfügt über einen Produktionsprozess, der nach eigenen Angaben die Herstellung hochwertiger LFP-Materialien auf europäischem Qualitätsniveau ermöglicht. Sollte Europa den Aufbau einer eigenständigen Batterieindustrie ernsthaft vorantreiben, könnte IBU-tech zu einem Schlüsselunternehmen werden. 

    Unterdessen schlägt der Vorstand eine Dividende von 0,12 Euro je Aktie vor. Damit kommt der Titel auf eine Dividendenrendite von etwa 0,75%. Das ist zwar nicht viel, aber nach erst drei Ausschüttungen seit dem Börsengang 2017 ein positives Zeichnen. Der Kurs der Aktie bewegt sich seit gut einem Jahr in einem intakten Aufwärtstrend und hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Dennoch ist die Aktie mit Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,52 günstig. Kaufen!

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 23,50 EUR; StopLoss: unter 13,60 EUR

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