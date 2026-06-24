Deal über 5,7 Milliarden Euro! Rheinmetall baut Rumäniens Luftabwehr aus

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Auftrag von Rumäniens Regierung über Skyranger 35 Luftverteidigungssysteme erhalten. Der Auftrag umfasst 24 Systeme und beinhaltet die Lieferung von sieben Skynex-Systemen und zwei Millennium-Kanonen zur maritimen Luftverteidigung, teilte Rheinmetall am Mittwoch mit. Der Auftrag ist Teil eines umfassenderen Vertrags im Wert von 5,7 Milliarden Euro, der neben 24 Systemen Skyranger 35 auch sieben Skynex-Systeme und die Lieferung von zwei Millennium-Geschützen für maritime Flugabwehrlösungen umfasst. Das Skyranger-System wird auf der bewährten Ketten­plattform KF41 Lynx integriert. Der Auftrag unterstreicht die Rolle von Rheinmetall als führender Systemanbieter für mobile Flugabwehrlösungen in Europa.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Oliver Dürr, Leiter der Rheinmetall-Division Air Defence, betont die strategische Bedeutung des Projekts: "Die Entscheidung Rumäniens für den Skyranger 35 auf der Lynx-Plattform markiert einen Meilenstein für die europäische Luftverteidigung. Wir sind stolz darauf, unsere jahrzehntelange Partnerschaft mit der rumänischen Regierung fortzuführen und das Land in einer kritischen Sicherheitslage direkt zu unterstützen. Der jüngste Drohnen-Zwischenfall hat gezeigt, wie schnell Bedrohungen aus der Luft real werden können. Mit unserem System erhält Rumänien eine hocheffiziente und flexible Antwort, um Soldatinnen und Soldaten sowie kritische Infrastruktur verlässlich vor modernen Bedrohungen im Nah- und Nächstbereich zu schützen."

Rheinmetall will seine Kapazitäten in Rumänien deutlich ausbauen, mehrere hundert Millionen Euro investieren, Technologietransfer leisten und mehr als 200 Zulieferer einbinden. Laut Rheinmetall soll ein großer Teil der Wertschöpfung in Rumänien entstehen. Ein rumänischer Regierungsvertreter sprach von mehr als 50 Prozent lokaler Produktion oder Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,60 % und einem Kurs von 1.010EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.

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