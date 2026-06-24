Rheinmetall bricht ein: Milliarden-Debakel um das größte deutsche Kriegsschiff

Für den Düsseldorfer Rüstungsgiganten Rheinmetall ist dies ein herber Rückschlag. Der Konzern stand unmittelbar davor, das kriselnde Megaprojekt als Hauptauftragnehmer zu übernehmen. Das geplante Auftragsvolumen lag bei astronomischen 12,8 Milliarden Euro – es wäre der größte Vertrag in der Unternehmensgeschichte gewesen.

Die Bundesregierung stellt das prestigeträchtige Rüstungsprojekt zur Entwicklung der F126-Fregatte ein. Wie aus übereinstimmenden Medienberichten hervorgeht, haben Verteidigungsminister Boris Pistorius und hochrangige Beamte am Dienstag sowohl Branchenvertreter als auch Bundestagsabgeordnete darüber informiert, das Vorhaben komplett abzublasen.

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Die Reaktion der Finanzmärkte folgte prompt und gnadenlos: Die Rheinmetall-Aktie stürzte im frühen Frankfurter Handel zeitweise um bis zu 19,8 Prozent ab und notierte zuletzt (14:20 Uhr) bei 958,20 Euro 17,9 Prozent leichter. Die Hiobsbotschaft zog die gesamte europäische Rüstungsbranche mit nach unten. Zulieferer wie Hensoldt und Renk verloren spürbar an Boden, und auch internationale Größen wie Saab, Leonardo und BAE Systems verbuchten deutliche Kursverluste. Investoren fürchten nun, dass der europäische Rüstungsboom ins Stocken geraten könnte.

Ein Rüstungs-Fiasco und seine Vorgeschichte

Das F126-Programm gilt bereits seit Längerem als eines der größten Beschaffungsdebakel in der jüngeren Geschichte der Bundeswehr. Die gigantischen, 166 Meter langen und 10.000 Tonnen schweren Fregatten sollten die größten deutschen Kriegsschiffe seit dem Zweiten Weltkrieg werden. Konzipiert als Mehrzweckkampfschiffe mit Schwerpunkt auf der U-Boot-Jagd, waren sie ein Kernbestandteil der deutschen Strategie zur Abschreckung Russlands in der Ostsee und im Nordatlantik.

Ursprünglich ging der Auftrag im Jahr 2020 an die niederländische Damen-Werft. Doch massive Verzögerungen, Softwareprobleme und Kommunikationsdefizite zwischen dem Beschaffungsamt der Bundeswehr und der Werft ließen das Projekt aus dem Ruder laufen. Als Rettungsanker sollte Rheinmetall das Steuer übernehmen. Der Konzern hatte extra für diese ambitionierte Expansion in den Marineschiffbau die Werft Naval Yards Lürssen für 1,5 Milliarden Euro gekauft. Der F126-Vertrag war bereits ausformuliert und sollte dem Haushaltsausschuss des Bundestages vor der Sommerpause zur finalen Genehmigung vorgelegt werden.

TKMS lacht als lachender Dritter, Milliarden verpuffen

Doch die Bundespolitik zog nun die Reißleine. Zu groß war der Unmut unter den Abgeordneten über die explodierenden Kosten und die langen Lieferzeiten. Statt der sechs Mammut-Schiffe will Berlin nun umdisponieren: Geplant ist der Kauf von acht kleineren Fregatten des Typs Meko A-200. Diese sollen rund eine Milliarde Euro pro Stück kosten.

Profiteur dieses Kurswechsels ist Rheinmetalls direkter Rivale, der deutsche Marineschiffbauer TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems), der nun mit dem Großauftrag rechnen kann.

Während in Berlin umgeplant wird, hinterlässt der plötzliche Abbruch des F126-Programms einen Scherbenhaufen. Rund 2 Milliarden Euro an bereits investierten Geldern müssen voraussichtlich komplett abgeschrieben werden. Weder Rheinmetall noch das Bundesverteidigungsministerium wollten sich bislang offiziell zu dem Vorgang äußern.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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