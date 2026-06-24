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    Ifo-Überraschung im Juni

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    Deutschlands Wirtschaft sendet ein Hoffnungssignal

    Der Ifo-Index steigt im Juni leicht und macht Hoffnung auf Stabilisierung. Doch die Unternehmen bleiben vorsichtig. Jetzt könnten Reformen aus Berlin den entscheidenden Unterschied machen.

    Ifo-Überraschung im Juni - Deutschlands Wirtschaft sendet ein Hoffnungssignal
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni leicht verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 85,6 Punkte, nach revidierten 85,0 Punkten im Mai.

    Die Unternehmen bewerteten vor allem ihre aktuelle Lage besser. Der entsprechende Index legte von 86,1 auf 87,0 Punkte zu. Auch der Blick nach vorn hellte sich etwas auf. Der Erwartungsindex stieg von 83,9 auf 84,1 Punkte.

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    Ifo-Präsident Clemens Fuest sieht darin ein vorsichtiges Signal. Er sagte, die deutsche Wirtschaft hoffe auf eine Entspannung der globalen politischen Lage.

    Der Aufschwung bleibt aber fragil. Die aktuelle Lage verbessert sich stärker als die Erwartungen. Viele Unternehmen bleiben also vorsichtig, wenn es um die kommenden Monate geht.

    Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt, sieht die Entwicklung ähnlich. Er erklärte, der Ifo-Geschäftsklimaindex habe sich im Juni wie erwartet leicht verbessert. Auffällig sei aber, dass der Anstieg vor allem auf eine bessere Einschätzung der aktuellen Lage zurückgehe.

    Die Erwartungen hätten sich weniger deutlich aufgehellt, als man nach den positiven Entwicklungen der vergangenen Wochen hätte annehmen können. Aus Sicht Winklers dürfte es noch einige Wochen dauern, bis die deutschen Unternehmen der geopolitischen Entspannung im Nahen Osten wirklich vertrauen.

    Zusätzlichen Rückenwind könnte die Politik liefern. Winkler sieht ein überzeugendes Reformpaket der Bundesregierung als möglichen Stimmungsfaktor. Gerade vor Beginn der Sommerpause könnte ein solches Paket das Vertrauen der Unternehmen stärken.

    Für Anleger bleibt die Botschaft gemischt

    Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Zeichen der Stabilisierung. Von echter Aufbruchsstimmung ist sie aber noch entfernt. Entscheidend wird nun, ob geopolitische Entspannung und Reformsignale aus Berlin den vorsichtigen Optimismus verstärken. Der deutsche Leitindex entfernt sich indessen wieder weiter weg von der 25.000-Punkte-Marke.

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Autorin: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 24.708PKT auf Ariva Indikation (24. Juni 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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