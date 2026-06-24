Charles River Laboratories International Aktie bestätigt den positiven Trend - 24.06.2026

Mit einer Performance von +4,14 % konnte die Charles River Laboratories International Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Charles River Laboratories International Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 164,70€, mit einem Plus von +4,14 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Charles River Laboratories ist ein führender Auftragsforschungsdienstleister für Pharma, Biotech und Medizintechnik. Schwerpunkte: präklinische Forschung, Sicherheits- und Wirksamkeitstests, Tiermodelle, Labordienstleistungen. Starke Marktstellung im CRO-Segment. Wichtige Wettbewerber: Labcorp, IQVIA, Eurofins, Envigo. USP: breite präklinische Expertise, regulatorische Erfahrung, integrierte End-to-End-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Charles River Laboratories International Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +21,01 %.

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Allein seit letzter Woche ist die Charles River Laboratories International Aktie damit um +3,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Charles River Laboratories International -4,61 % verloren.

Während Charles River Laboratories International heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %.

Charles River Laboratories International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,23 % 1 Monat +19,10 % 3 Monate +21,01 % 1 Jahr +28,69 %

Informationen zur Charles River Laboratories International Aktie

Stand: 24.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 48 Mio. Charles River Laboratories International Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,89 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Danaher, Thermo Fisher Scientific und Co.

Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Plus, mit +0,53 %.

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Ob die Charles River Laboratories International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charles River Laboratories International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.