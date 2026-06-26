Ihre wichtigsten Termine
Dermapharm Aktie, Kingfisher & Easyjet stehen heute im Blickpunkt der Analysten!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Hauptversammlung
17:00 Uhr, Großbritannien: Ende der Angebotsfrist für den Investor Castlelake für Easyjet
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 6/26
08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 5/26
09:00 Uhr, Schweden: Wirtschaftstendenz 6/26
11:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 6/26
11:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 6/26
14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 5/26 (vorläufig)
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 26.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:30 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 10:30 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 17:30 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 18:00 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht
Webinare
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|29.06. 08:25
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