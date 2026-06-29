Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Prosus, Nagarro, Snowflake sowie US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:50 Uhr, Niederlande: Prosus, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Nagarro, Hauptversammlung
18:00 Uhr, USA: Snowflake, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 5/26
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 5/26
10:00 Uhr, EU: EZB Geldmenge M3 5/26
11:00 Uhr, EU: Wirtschaftsvertrauen 6/26
11:00 Uhr, EU: Industrievertrauen 6/26
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 6/26
16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 29.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Retail Trade s.a (MoM) 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 07:00 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 11:00 EUR Consumer Confidence 19:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
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|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
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|30.06. 08:25
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|01.07. 08:25
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