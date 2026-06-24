🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanco Santander AktievorwärtsNachrichten zu Banco Santander

    KI-Schock bei Santander

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Santander spart mit KI: 3.000 Beschäftigte vor dem Vorruhestand

    KI-Offensive mit Folgen: Santander verhandelt über Vorruhestand für bis zu 3.000 Mitarbeiter – und will Milliardenwert durch Automatisierung heben.

    KI-Schock bei Santander - Santander spart mit KI: 3.000 Beschäftigte vor dem Vorruhestand
    Foto: OpenAI

    Die Banco Santander plant laut einem Bericht der spanischen Zeitung Expansion vom Mittwoch, 2.000 bis 3.000 Mitarbeitern in Spanien die Möglichkeit des vorzeitigen Ruhestands anzubieten. Hintergrund ist die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz durch Unternehmen zur Optimierung ihrer Abläufe. Die spanische Bank hat am Dienstag Gespräche mit den Gewerkschaften aufgenommen und strebt laut der Zeitung eine Einigung bis Mitte Juli an. Die Umsetzung des Plans könnte im September erfolgen. Ein weiteres Treffen mit den Gewerkschaften ist für den 2. Juli geplant. Der wichtigste Zusatz: Santander hat die Gespräche mit den Gewerkschaften bestätigt, aber keine konkrete Zahl genannt.

    Bezogen auf rund 20.000 Beschäftigte in Spanien entspräche das etwa 10 bis 15 Prozent der dortigen Belegschaft. Der Plan passt in Santanders größere Effizienzoffensive. Die Bank will zwischen 2026 und 2028 mehr als 1 Milliarde Euro Geschäftswert durch KI erzielen — durch zusätzliche Erträge und Kostensenkungen. Laut Santander wurden im 1. Quartal bereits 35 Millionen Euro an KI-bezogenem Geschäftswert erzielt. Bis Jahresende 2026 sollen es mehr als 200 Millionen Euro werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Banco Santander!
    Short
    12,83€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 12,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    11,08€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 12,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Technisch rollt Santander KI breit aus: Künftig sollen alle 185.000 Mitarbeiter weltweit Zugriff auf KI-Werkzeuge erhalten. Bereits heute nutzen rund 40.000 Beschäftigte aktiv KI-Anwendungen, darunter 17.000 Mitarbeiter in der Softwareentwicklung. Laut Bank werden im Juni bereits 40 Prozent des Codes mithilfe von KI entwickelt; zudem laufen mehr als 280 Prozessautomatisierungs-Agenten im produktiven Einsatz. Santander stellt das nicht offiziell als klassischen Stellenabbau wegen KI dar. Die sauberere Formulierung wäre: Die Bank verhandelt über freiwillige Vorruhestandsangebote, während sie ihre KI- und Automatisierungsstrategie massiv ausweitet. Reuters berichtet zudem, dass Santander seine weltweite Belegschaft in den vergangenen 2 Jahren bereits um rund 14.000 Stellen reduziert hat und inzwischen unter 200.000 Beschäftigten liegt.

    Bis 2028 will Santander den Gewinn auf mehr als 20 Milliarden Euro steigern, die Eigenkapitalrendite verbessern und die Kostenquote auf etwa 36 Prozent senken. Die IT-Transformation, globale Plattformen und KI sollen dabei zentrale Hebel sein.

    Die Aktie ist am Mittwoch (11:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,33 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 11,92 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 11,95EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Schock bei Santander Santander spart mit KI: 3.000 Beschäftigte vor dem Vorruhestand KI-Offensive mit Folgen: Santander verhandelt über Vorruhestand für bis zu 3.000 Mitarbeiter – und will Milliardenwert durch Automatisierung heben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     