Santander spart mit KI: 3.000 Beschäftigte vor dem Vorruhestand

Bezogen auf rund 20.000 Beschäftigte in Spanien entspräche das etwa 10 bis 15 Prozent der dortigen Belegschaft. Der Plan passt in Santanders größere Effizienzoffensive. Die Bank will zwischen 2026 und 2028 mehr als 1 Milliarde Euro Geschäftswert durch KI erzielen — durch zusätzliche Erträge und Kostensenkungen. Laut Santander wurden im 1. Quartal bereits 35 Millionen Euro an KI-bezogenem Geschäftswert erzielt. Bis Jahresende 2026 sollen es mehr als 200 Millionen Euro werden.

Die Banco Santander plant laut einem Bericht der spanischen Zeitung Expansion vom Mittwoch, 2.000 bis 3.000 Mitarbeitern in Spanien die Möglichkeit des vorzeitigen Ruhestands anzubieten. Hintergrund ist die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz durch Unternehmen zur Optimierung ihrer Abläufe. Die spanische Bank hat am Dienstag Gespräche mit den Gewerkschaften aufgenommen und strebt laut der Zeitung eine Einigung bis Mitte Juli an. Die Umsetzung des Plans könnte im September erfolgen. Ein weiteres Treffen mit den Gewerkschaften ist für den 2. Juli geplant. Der wichtigste Zusatz: Santander hat die Gespräche mit den Gewerkschaften bestätigt, aber keine konkrete Zahl genannt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Technisch rollt Santander KI breit aus: Künftig sollen alle 185.000 Mitarbeiter weltweit Zugriff auf KI-Werkzeuge erhalten. Bereits heute nutzen rund 40.000 Beschäftigte aktiv KI-Anwendungen, darunter 17.000 Mitarbeiter in der Softwareentwicklung. Laut Bank werden im Juni bereits 40 Prozent des Codes mithilfe von KI entwickelt; zudem laufen mehr als 280 Prozessautomatisierungs-Agenten im produktiven Einsatz. Santander stellt das nicht offiziell als klassischen Stellenabbau wegen KI dar. Die sauberere Formulierung wäre: Die Bank verhandelt über freiwillige Vorruhestandsangebote, während sie ihre KI- und Automatisierungsstrategie massiv ausweitet. Reuters berichtet zudem, dass Santander seine weltweite Belegschaft in den vergangenen 2 Jahren bereits um rund 14.000 Stellen reduziert hat und inzwischen unter 200.000 Beschäftigten liegt.

Bis 2028 will Santander den Gewinn auf mehr als 20 Milliarden Euro steigern, die Eigenkapitalrendite verbessern und die Kostenquote auf etwa 36 Prozent senken. Die IT-Transformation, globale Plattformen und KI sollen dabei zentrale Hebel sein.

Die Aktie ist am Mittwoch (11:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,33 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 11,92 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 11,95EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

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