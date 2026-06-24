Michael Burry feiert Palantirs Absturz – Cathie Wood greift ins fallende Messer

Burry verweist vor allem auf die nachlassende Dynamik der Aktie. "Palantir erreicht nach einem wenig beeindruckenden Topping-Prozess bei geringem Volumen ein neues Tief. Das Volumen bleibt niedrig, während die Aktie dieses neue Tief erreicht. Noch gibt es keine Anzeichen für eine Kapitulation oder Erschöpfung unter den Verkäufern", schrieb er auf Substack. Auf X kommentierte er die Bewegung mit "Rock rock til you drop".

Palantir erlebt gerade den härtesten Realitätscheck seit Langem. Die Aktie verlor am Dienstag in einem schwachen Marktumfeld weitere 2,3 Prozent und steuert auf den schlechtesten Monat ihrer Börsengeschichte zu. Im Juni summiert sich das Minus bereits auf rund 25 Prozent, seit Jahresbeginn liegt die Aktie 2026 um etwa 34 Prozent hinten. Vom Rekordschlusskurs bei gut 207 US-Dollar im November ist Palantir inzwischen weit entfernt; am Dienstag schloss der Titel bei 116,70 US-Dollar. Besonders bitter für die Bullen: Ausgerechnet Michael Burry, der seine Short-Position bereits im vergangenen Jahr öffentlich machte, sieht sich durch den Kursverfall bestätigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für viele Privatanleger ist die Aktie damit noch nicht günstig genug: In einer Stocktwits-Umfrage gab etwa die Hälfte von fast 4.000 Teilnehmern an, erst unter 100 US-Dollar kaufen zu wollen. Rund 34 Prozent nannten einen Bereich zwischen 115 und 120 US-Dollar.

Gleichzeitig steht auf der Gegenseite Cathie Wood. ARK Investment kaufte am Dienstag Palantir-Aktien im Wert von fast 9,7 Millionen US-Dollar, nachdem die Firma zwischen November 2025 und Januar 2026 noch Anteile im Wert von mehr als 60 Millionen US-Dollar verkauft hatte. Damit trifft eine prominente Wachstumswette auf eine Aktie, die trotz starker Geschäftszahlen immer stärker unter Bewertungs- und Stimmungsdruck gerät.

Der Druck kommt nicht nur vom schwächeren Software-Sentiment. In Europa wächst politischer Gegenwind. Frankreich will den Inlandsgeheimdienst DGSI von Palantir-Tools auf den französischen Anbieter ChapsVision umstellen. Premier Sébastien Lecornu begründete das mit digitaler Souveränität: Frankreich "kann keine neuen strategischen Abhängigkeiten im digitalen Bereich akzeptieren". In Großbritannien forderte ein Parlamentsausschuss die Regierung auf, aus dem 330-Millionen-Pfund-Vertrag mit dem NHS auszusteigen, und nannte Palantirs Rolle eine "inakzeptable Schwachstelle".

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Operativ bleibt Palantir dennoch stark. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 85 Prozent auf 1,633 Milliarden US-Dollar, der US-Umsatz legte um 104 Prozent zu, das US-Privatkundengeschäft sogar um 133 Prozent. CEO Alex Karp sagte: "Unser größtes Problem ist derzeit die Nachfrage in den USA … wir können die Nachfrage einfach nicht decken." Genau darin liegt der Konflikt: Das Geschäft wächst rasant, doch die Aktie wird weiter verkauft. Anleger müssen jetzt entscheiden, ob Palantir nur in eine überfällige Bewertungskorrektur rutscht – oder ob politische Risiken und nachlassende Momentum-Käufer den einstigen KI-Star tiefer drücken.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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