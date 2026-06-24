Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Vormittag um 0,17 Prozent auf 126,94 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,90 Prozent.

Gestützt wurden die Kurse durch die erneut gesunkenen Ölpreise. Inflationserwartungen wurden so gedämpft. Der US-Senat hat mit Unterstützung von vier Republikanern eine Resolution verabschiedet, die Präsident Donald Trump anweist, den Krieg gegen den Iran zu beenden oder eine ausdrückliche Genehmigung des Kongresses für weitere militärische Maßnahmen einzuholen. Die gesunkenen Ölpreise verringern die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen weiter anhebt.

Die etwas verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat die Anleihen wenig bewegt. Das Ifo-Geschäftsklima hat sich im Juni den zweiten Monat in Folge von den Dämpfern infolge des Iran-Kriegs erholt. Der Anstieg fiel ein wenig stärker als erwartet aus. "Die eigentliche Überraschung ist aber, dass sich die Lage so deutlich verbessert hat, die Erwartungen aber kaum", kommentierte Jens-Oliver Niklasch, Volkswirt bei der LBBW. "Eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen mit der Entwicklung rund um die Straße von Hormus."/jsl/jkr/stk





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