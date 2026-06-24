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    AKTIE IM FOKUS

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    Puma wieder erholt - Goldman und Deutsche Bank beruhigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma mit 3,9% Plus zurück über 50-Tage-Linie
    • Bernstein skeptisch zu Umsatzentwicklung im Q2
    • Puma 2026 mit 22% Plus deutlich vor Adidas und Nike
    AKTIE IM FOKUS - Puma wieder erholt - Goldman und Deutsche Bank beruhigen
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Puma haben sich am Mittwoch wieder etwas vom schwachen Vortag erholt. Mit etwa 3,9 Prozent Kursplus auf 27,15 Euro kehrten sie prompt über die tags zuvor gerissene 50-Tage-Linie zurück. Da hatte sich Bernstein-Analyst William Woods skeptisch hinsichtlich der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal geäußert.

    Inzwischen sorgten die Experten von Goldman Sachs und der Deutschen Bank wieder für etwas mehr Optimismus. Richard Edwards von Goldman rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten. Und Adam Cochrane von der Deutschen Bank geht davon aus, dass sich im zweiten Quartal nach den unerwartet guten ersten drei Monaten weitere Anzeichen des Marken-Turnarounds zeigen.

    Puma liegen 2026 mit 22 Prozent im Plus und stehen damit deutlich besser da als Adidas und Nike./ag/nas

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    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 26,96 auf Tradegate (24. Juni 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -8,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -10,45 %/+49,25 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck nach einer negativen Bernstein‑Einschätzung, die für Q2 Umsatzzurückgänge und Verluste erwartet und Stop‑Loss‑Wellen auslöste. Diskutiert werden fundamentale Punkte (Umsatz vs. Marge, Lagerbereinigung), Übernahmegerüchte/Anta und das psychologisch wichtige 35‑€‑Niveau, technische Ausverkäufe schwächerer Anleger sowie Nachkaufchancen und divergierende Analystenmeinungen.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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