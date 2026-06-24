AKTIE IM FOKUS
Puma wieder erholt - Goldman und Deutsche Bank beruhigen
- Puma mit 3,9% Plus zurück über 50-Tage-Linie
- Bernstein skeptisch zu Umsatzentwicklung im Q2
- Puma 2026 mit 22% Plus deutlich vor Adidas und Nike
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Puma haben sich am Mittwoch wieder etwas vom schwachen Vortag erholt. Mit etwa 3,9 Prozent Kursplus auf 27,15 Euro kehrten sie prompt über die tags zuvor gerissene 50-Tage-Linie zurück. Da hatte sich Bernstein-Analyst William Woods skeptisch hinsichtlich der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal geäußert.
Inzwischen sorgten die Experten von Goldman Sachs und der Deutschen Bank wieder für etwas mehr Optimismus. Richard Edwards von Goldman rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten. Und Adam Cochrane von der Deutschen Bank geht davon aus, dass sich im zweiten Quartal nach den unerwartet guten ersten drei Monaten weitere Anzeichen des Marken-Turnarounds zeigen.
Puma liegen 2026 mit 22 Prozent im Plus und stehen damit deutlich besser da als Adidas und Nike./ag/nas
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 26,96 auf Tradegate (24. Juni 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -8,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,45 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -10,45 %/+49,25 % bedeutet.
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Wer hier lange genug dabei ist weiß dass das eine „Sammelaktion“ von den Berenberg….ern war.
Die Katze setzt zum nächsten Sprung an