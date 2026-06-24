ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt EssilorLuxottica-Ziel auf 181 Euro - 'Hold'
- Kursziel EssilorLuxottica von 183 auf 181 Euro
- Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen 9,5 Prozent
- Bereinigtes Ebit praktisch unverändert Marge 16,9 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 183 auf 181 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen dürfte bei 9,5 Prozent liegen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sollte weitgehend unverändert geblieben sein, was einer Marge von 16,9 Prozent entspräche./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 163,4 auf Tradegate (24. Juni 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -12,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,56 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 75,63 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +11,52 %/+84,84 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 181 Euro