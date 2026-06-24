Deutsche Bank senkt EssilorLuxottica-Ziel auf 181 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 163,4 auf Tradegate (24. Juni 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -12,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,56 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 75,63 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +11,52 %/+84,84 % bedeutet.