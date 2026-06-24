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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Ziel für Init auf 67,50 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Kursziel Init Innovation auf 67,50 Euro
    • Einstufung bleibt Buy trotz Kapitalerhöhung geplant
    • Rund 45 Millionen Einnahmen erlauben Akquisitionen
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Init auf 67,50 Euro - 'Buy'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Init Innovation nach der angekündigten Kapitalerhöhung von 70,00 auf 67,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Digitalisierungs-Spezialist dürfte damit rund 45 Millionen Euro einnehmen, was trotz der zu erwartenden Erhöhung des Betriebskapitals für ein Großprojekt in Australien ausreiche, um Zukäufe zu tätigen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hält kurzfristig eine größere Akquisition für wahrscheinlicher als kleine Transaktionen./gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie

    Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 48,05 auf Tradegate (24. Juni 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um -3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von init innovation in traffic systems bezifferte sich zuletzt auf 482,42 Mio..

    init innovation in traffic systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der init innovation in traffic systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 67,50 Euro



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