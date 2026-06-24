US-Regierung schaltet Anthropic ab – Machtpoker um KI-Kontrolle

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die US-Regierung hat am 12. Juni 2026 etwas getan, das ich für einen Präzedenzfall halte: Sie hat das KI-Unternehmen Anthropic mit einer 90-Minuten-Frist gezwungen, seine stärksten Modelle Fable 5 und Mythos 5 weltweit abzuschalten. Offiziell war ein Jailbreak der Auslöser. Ich halte das für einen Vorwand.

Der Jailbreak war der Anlass – nicht der Grund

Anthropic beschreibt den angeblichen Jailbreak als engen Spezialfall: Das Modell wurde angewiesen, eine Codebasis auf Schwachstellen zu prüfen – eine Fähigkeit, die auch andere öffentlich verfügbare Modelle besitzen, darunter OpenAIs GPT-5.5. Die US-Regierung forderte daraufhin eine 100-prozentige Garantie gegen Jailbreaks. Anthropic musste einräumen, dass das für kein KI-Modell erreichbar ist.

Das wusste die Regierung. Wer 100 Prozent Sicherheit fordert und weiß, dass sie unmöglich ist, will keinen Schutz – er will einen Hebel. Anthropic erhielt den Anruf gegen 13:00 Uhr Ortszeit, die formelle Exportkontrolldirektive traf um 17:21 Uhr ET ein. Dazwischen lagen 90 Minuten.

Was wirklich dahintersteckt

Der Konflikt begann nicht am 12. Juni. Bereits am 27. Februar 2026 hatte das Pentagon Anthropic als „Supply Chain Risk" eingestuft – weil das Unternehmen sich geweigert hatte, seine Modelle für Massenüberwachung und vollautonome Waffensysteme freizugeben. Das Pentagon wollte Zugriff „für alle rechtmäßigen Zwecke", Anthropic bestand auf zwei roten Linien. Die Verhandlungen scheiterten. Die Pentagon-Einstufung war die Eskalation, die Abschaltung im Juni war der nächste Schritt.

Atombombe, Telefonnetz, Internetprotokoll – alle revolutionären Schlüsseltechnologien wurden staatlich entwickelt oder von Anfang an kontrolliert. Die KI ist die erste Ausnahme. Und der Staat holt sich das Heft zurück. Goldene Aktien, Sperrminorität, staatliche Beteiligung an Anthropic: Diese Szenarien werden in Washington gerade ernsthaft diskutiert.

Sehen Sie das anders? Ich lese Ihre Einschätzung gerne – ist staatliche KI-Kontrolle für Sie ein notwendiger Schritt oder ein gefährlicher Eingriff in private Innovation? Kommentieren Sie gerne unten.

Trumps Muster – und was daraus folgt

Trumps Reaktionsmuster ist bekannt: eskalieren, dann deeskalieren. Am 21. Juni äußerte er sich versöhnlich über Anthropic, schloss eine Wiederherstellung der Modelle nicht aus. Der Druck bleibt, bis Zugeständnisse kommen. Das ist keine Sicherheitspolitik – das ist Verhandlungsführung.

Für Privatanleger ergibt sich daraus ein strukturelles Risiko, das bisher kaum eingepreist ist. Wenn die US-Regierung innerhalb von 90 Minuten die Abschaltung eines kommerziell eingesetzten Modells mit Hunderten Millionen Nutzern erzwingen kann, ist staatliche Intervention kein Extremszenario mehr. Es ist ein reales Geschäftsrisiko für jeden Frontier-KI-Anbieter – unabhängig davon, ob er Anthropic heißt oder nicht.

Anthropic hat für Oktober 2026 einen Börsengang beantragt, die Bewertung liegt bei rund 965 Milliarden Dollar. Staatliche Kontrolle und hohe Börsenbewertungen schließen sich nicht aus – die Geschichte zeigt das Gegenteil. Aber es bedeutet, dass ich diesen Wert mit einem Regulierungsabschlag versehen würde, den der Markt aktuell nicht einpreist.

Eine ausführliche Einordnung dazu finden Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/anthropic-ki-abschaltung-us-regierun ...