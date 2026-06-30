Ihre wichtigsten Termine
Heute an den Märkten: Nike, Sainsbury, Kontron & Centrother mit frischen Updates
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Sainsbury, Q1-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Kontron, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Centrotherm, Hauptversammlung
22:15 Uhr, USA: Nike, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 5/26
01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)
03:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26
07:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 5/26
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Leistungsbilanz Q1/26
08:00 Uhr, Dänemark: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 5/26
08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 5/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 5/26
09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 6/26
09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 6/26
10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26
10:00 Uhr, Bulgarien: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
10:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 5/26
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 4/26
15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 6/26
16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 6/26
16:00 Uhr, USA: JOLTS Offene Stellen 5/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 30.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Arbeitslosenquote 08:00 DEU Retail Sales (MoM) 08:00 GBR Gross Domestic Product (YoY) 08:00 DEU Retail Sales (YoY) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:40 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 09:55 DEU Unemployment Change 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 10:40 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 12:40 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 12:40 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 14:00 DEU Consumer Price Index (MoM) 14:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 14:00 DEU Consumer Price Index (YoY) 14:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 14:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 14:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 15:00 USA Housing Price Index (MoM) 15:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 15:45 USA Chicago PMI 16:00 USA Consumer Confidence 16:00 USA JOLTS Job Openings
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Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin