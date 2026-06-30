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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute an den Märkten: Nike, Sainsbury, Kontron & Centrother mit frischen Updates

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute an den Märkten: Nike, Sainsbury, Kontron & Centrother mit frischen Updates
    Foto: Vlad Karkov - dpa

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Sainsbury, Q1-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Kontron, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Centrotherm, Hauptversammlung
    22:15 Uhr, USA: Nike, Q4-Zahlen

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
    01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 5/26
    01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)
    03:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26
    07:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 5/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Leistungsbilanz Q1/26
    08:00 Uhr, Dänemark: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 5/26
    08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 5/26
    08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 5/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 5/26
    09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 6/26
    09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 6/26
    10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26
    10:00 Uhr, Bulgarien: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    10:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 5/26
    11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 4/26
    15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 6/26
    16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 6/26
    16:00 Uhr, USA: JOLTS Offene Stellen 5/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 30.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNArbeitslosenquote
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (YoY)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRBruttoinlandsprodukt (Quartal)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:40Euro ZoneEUREZB-Mitglied Vujcic spricht
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Change
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    10:40Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    12:40GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    12:40Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (MoM)
    14:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (YoY)
    14:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    14:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    14:30KanadaCANGross Domestic Product (MoM)
    15:00USAUSAHousing Price Index (MoM)
    15:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    15:45USAUSAChicago PMI
    16:00USAUSAConsumer Confidence
    16:00USAUSAJOLTS Job Openings
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    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    01.07. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    01.07. 18:30 WebinarHSBC: Charttechnischer Halbjahresausblick mit Jörg Scherer - Die Entwicklungen der Märkte
    02.07. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    02.07. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
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    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Heute an den Märkten: Nike, Sainsbury, Kontron & Centrother mit frischen Updates Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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