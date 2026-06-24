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    Humanoide Roboter

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    Amazon-Partner geht an die Börse – und setzt auf einen Mega-Trend

    Die Roboter von Agility Robotics arbeiten bereits für große Industriekonzerne. Nun rückt das Unternehmen auch bei Anlegern stärker in den Fokus.

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    Humanoide Roboter - Amazon-Partner geht an die Börse – und setzt auf einen Mega-Trend
    Foto: Matt Freed - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Der US-Robotikhersteller Agility Robotics steht vor dem Gang an die Börse. Das Unternehmen, dessen menschenähnliche Roboter bereits in Lagerhäusern und Produktionsstätten eingesetzt werden, wird im Rahmen einer Fusion mit der Mantelgesellschaft Churchill Capital XI mit rund 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf Unternehmensvertreter.

    Nach Abschluss der Transaktion soll die Aktie unter dem Kürzel AGLT gehandelt werden. Die Unternehmen erwarten einen Bruttoerlös von mehr als 600 Millionen US-Dollar. Davon stammen 420 Millionen US-Dollar aus den Mitteln der SPAC-Gesellschaft Churchill Capital. Weitere mehr als 200 Millionen US-Dollar sollen über eine Privatplatzierung eingesammelt werden. Angeführt wird diese Finanzierung vom Elektronikfertiger Foxconn, der bereits zu den Investoren von Agility zählt.

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    Digit soll Arbeitskräftemangel abfedern

    Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells steht der humanoide Roboter "Digit". Die Maschinen übernehmen Aufgaben wie das Bewegen und Stapeln schwerer Behälter und sollen Arbeitsabläufe in Logistikzentren und Fabriken automatisieren.

    Zu den Kunden des Unternehmens zählen nach Angaben von Agility unter anderem Amazon, der Logistikkonzern QXO, der Automobilzulieferer Schaeffler sowie Toyota Motor Manufacturing Canada.

    Konkurrenz wächst rasant

    Der Markt für humanoide Roboter entwickelt sich zunehmend zu einem Wettlauf der Technologiebranche. Zu den Wettbewerbern von Agility gehören etablierte Unternehmen wie Tesla und Boston Dynamics sowie Start-Ups wie Figure AI und Apptronik.

    Geführt wird Agility von Peggy Johnson, die zuvor unter anderem bei Microsoft tätig war und später den Chefposten beim Augmented-Reality-Unternehmen Magic Leap übernahm.

    Johnson sieht Vorteile darin, dass Agility noch vor anderen unabhängigen Herstellern humanoider Roboter an die Börse geht. Sie verweist auf das große Interesse privater Anleger an der Branche. Gleichzeitig beobachte das Unternehmen eine starke Nachfrage aus der Wirtschaft. "Außerdem stellen wir ein großes Interesse seitens Unternehmen fest, die versuchen, den Arbeitskräftemangel zu beheben", sagte Johnson dem Wall Street Journal.

    Nach ihrer Einschätzung wird der Bedarf an Robotern auch künftig hoch bleiben. Als Gründe nennt sie den Ruhestand vieler älterer Beschäftigter sowie die politische Förderung einer stärkeren Industrieproduktion in den USA.

    Produktion wird hochgefahren

    Die Fabrik des Unternehmens im US-Bundesstaat Oregon soll nach vollständigem Hochlauf bis zu 10.000 Roboter pro Jahr produzieren können. Zudem hat Agility laut Johnson bereits Bestellungen für eine neue Digit-Generation erhalten. Diese soll kleinere Gegenstände präziser bewegen können und zusätzliche Sicherheitsfunktionen bieten.

    Zu den Investoren von Agility zählen neben Foxconn auch Amazon, Nvidia und SoftBank. Nvidia stellte zuletzt ein neues Sicherheitsprotokoll für Robotiksysteme vor. Agility soll das erste Unternehmen sein, das den Standard einsetzt.

    SPAC-Markt erlebt Comeback

    Die Transaktion erfolgt über eine sogenannte SPAC-Fusion. Solche Börsengänge ermöglichten insbesondere während der Niedrigzinsphase im Jahr 2021 zahlreichen Unternehmen einen schnelleren Zugang zum Kapitalmarkt.

    Der frühere Citigroup-Banker Michael Klein gehört zu den bekanntesten SPAC-Sponsoren. Über seine Mantelgesellschaften brachte er bereits Unternehmen wie den Kernenergieanbieter Oklo und den Elektroautohersteller Lucid an die Börse. Mit der Belebung des Marktes für klassische Börsengänge gewinnen auch SPAC-Transaktionen wieder an Bedeutung.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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