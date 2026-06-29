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    Fixe Zinsen

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    Adidas und Puma mit 8,50% Zinsen 50% Schutz

    Die Multi Fix Kupon Express Anleihe WM-Ausrüster ermöglicht Anlegern in maximal vier Jahren bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang der beiden Aktien eine Jahresbruttorendite von 8,50 Prozent.

    Strukturierte Anlageprodukte in Kombination mit möglichst soliden Basiswerten ermöglichen Anlegern nicht nur bei einem Kursanstieg der zugrunde liegenden Aktien, sondern auch bei stagnierenden oder deutlich nachgebenden Aktienkursen positive Renditen. Für Anleger, die den beiden deutschen Sportartikelherstellern Adidas und Puma nach den durchaus unterschiedlichen Kursentwicklungen der vergangenen 12 Monate in den nächsten Jahren eine halbwegs stabile Wertentwicklung zutrauen, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotene 8,50% Erste Bank Multi Fix Kupon Express Anleihe WM-Ausrüster 26-30 interessant sein.

    Die Renditechancen von Anleihen und Zertifikaten, die von mehr als einem Basiswert (Aktie oder Aktienindex) abhängen, leiten sich von der Wertentwicklung des am schlechtesten gelaufenen Basiswertes ab. Im Gegenzug für das erhöhte Risiko dieser als „Worst-of-Strukturen“ bezeichneten Produkte sind diese mit höheren Sicherheitspuffern und/oder Renditechancen ausgestattet, als dies mit Anleihen, die sich nur auf einen Basiswert beziehen, der Fall wäre.

    8,50% Zinsen und 50% Sicherheitspuffer

    Die am 3.7.26 festgestellten Schlusskurse der Adidas- und der Puma-Aktie werden als Ausübungspreise und als Rückzahlungs-Barrieren für die Anleihe fixiert. Die ausschließlich am letzten Bewertungstag (1.7.30) aktivierten Barrieren werden sich bei 50 Prozent der Ausübungspreise befinden. Unabhängig von der Kursentwicklung der Aktien erhalten Anleger im Jahresabstand einen Zinskupon in Höhe von 8,50 Prozent des Nennwertes der Anleihe gutgeschrieben.

    Notieren beide Aktien an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Beobachtungstage, erstmals am 29.6.27 auf oder oberhalb ihrer Rückzahlungs-Barrieren, dann wird die Anleihe am 6.7.27 mit 100 Prozent ihres Ausgabepreises und der anstehenden Kuponzahlung vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt. Läuft die Anleihe mangels vorzeitiger Tilgung bis zum finalen Bewertungstag, dann wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt, wenn beide Aktien dann auf oder oberhalb der bei 50 Prozent der Ausübungspreises liegenden Barrieren notieren. Befindet sich dann eine oder beide Aktien mit mehr als 50 Prozent im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der schlechter gelaufenen Aktie erfolgen.  

    Die Erste Bank-Multi Fix Kupon Express Anleihe WM-Ausrüster 26-30, ISIN: AT0000A3VCF5, maximale Laufzeit bis 6.7.30 kann noch bis 3.7.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

    ZertifikateReport-Fazit: Die den Nachhaltigkeitskriterien der Erste Bank entsprechende Multi Fix Kupon Express Anleihe WM-Ausrüster ermöglicht Anlegern in maximal vier Jahren bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang der beiden Aktien eine Jahresbruttorendite von 8,50 Prozent.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Fixe Zinsen Adidas und Puma mit 8,50% Zinsen 50% Schutz Express Anleihe
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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