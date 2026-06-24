MWB RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1450 auf 1400 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das von der Bundesregierung gestrichene Fregattenprojekt beraube den Rüstungskonzern seines "Kronjuwels", das die Übernahme des Schiffsbauers Naval Vessels Lürssen (NVL) gerechtfertigt und die Prognosen für den Geschäftsbereich Marine bis 2030 untermauert habe, schrieb Jens-Peter Rieck am Mittwoch. Der Vorstand werde nun die Jahresziele beim nächsten Quartalsbericht glaubwürdig neu festlegen müssen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,41 % und einem Kurs von 1.012EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Jens-Peter Rieck

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1400

Kursziel alt: 1450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1400,00 € , was eine Steigerung von +45,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer