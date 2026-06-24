MWB RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1450 auf 1400 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das von der Bundesregierung gestrichene Fregattenprojekt beraube den Rüstungskonzern seines "Kronjuwels", das die Übernahme des Schiffsbauers Naval Vessels Lürssen (NVL) gerechtfertigt und die Prognosen für den Geschäftsbereich Marine bis 2030 untermauert habe, schrieb Jens-Peter Rieck am Mittwoch. Der Vorstand werde nun die Jahresziele beim nächsten Quartalsbericht glaubwürdig neu festlegen müssen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,41 % und einem Kurs von 1.012EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
Analyst: Jens-Peter Rieck
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1400
Kursziel alt: 1450
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jens-Peter Rieck
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