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    3 Mrd. US-Dollar im Blick

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    Chinas Apple-Partner greift an: Luxshare sondiert Mega-Börsengang

    Luxshare sondiert einen Hongkong-IPO über 3 Milliarden US-Dollar. Apple-Fantasie, starkes Wachstum und Chinas IPO-Comeback treiben die Story.

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    3 Mrd. US-Dollar im Blick - Chinas Apple-Partner greift an: Luxshare sondiert Mega-Börsengang
    Foto: OpenAI

    Der Apple Zulieferer Luxshare Precision Industry hat laut einem Bericht von Bloomberg vom Mittwoch, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, damit begonnen, das Interesse von Investoren an einem Börsengang in Hongkong zu sondieren, der rund 3 Milliarden US-Dollar einbringen könnte. Laut dem Bericht würde das potenzielle Angebot zu den größten Börsengängen in Hongkong in diesem Jahr zählen und erfolgt inmitten einer Erholung des Marktes für Börsengänge in der Stadt. Der Deal ist offenbar schon deutlich weiter als eine lose Überlegung: Luxshare hat für die geplante Hongkong-Notierung bereits eine wichtige regulatorische Hürde genommen. Nach Angaben mehrerer Berichte hat die chinesische Wertpapieraufsicht CSRC die geplante H-Aktien-Emission registriert; vorgesehen sind bis zu rund 441 Millionen neue Auslandsaktien für die Notierung in Hongkong.

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    Die Bloomberg-Meldung passt zu dem, was Reuters bereits berichtet hatte: Luxshare bereitet demnach eine sogenannte Investor Education für eine Hongkong-Notierung vor. Das ist die Phase, in der Banken und Unternehmen das Interesse institutioneller Investoren abklopfen, bevor Preisspanne und endgültiger Zeitplan festgelegt werden. Reuters schrieb, das Listing könne etwa 3 Milliarden US-Dollar einbringen und möglicherweise schon im Juli starten.

    Für Hongkong wäre das ein großer Deal. Der IPO-Markt der Stadt hat sich 2026 deutlich erholt: Laut Reuters wurden bis Mitte Juni bereits 21,5 Milliarden US-Dollar über Börsengänge und Zweitnotierungen eingesammelt, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Besonders gefragt sind derzeit chinesische Technologie-, KI- und New-Economy-Unternehmen.

    Luxshare ist für Anleger interessant, weil der Konzern einer der wichtigsten chinesischen Fertigungspartner von Apple ist. Das Unternehmen produziert unter anderem Komponenten und Geräte für internationale Elektronikkonzerne und gilt als chinesischer Herausforderer von Auftragsfertigern wie Foxconn. Bamboo Works nennt für 2025 einen Umsatzanstieg von 23,6 Prozent auf 332 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 43,1 Milliarden Euro, sowie einen Gewinnanstieg von 21,2 Prozent auf 14,2 Milliarden Yuan, etwa 1,84 Milliarden Euro.

     

    Spannend ist aber nicht nur Apple. Luxshare versucht, sich breiter aufzustellen. Laut Bamboo Works entfielen zwar noch rund 80 Prozent des Umsatzes auf das Kerngeschäft mit Unterhaltungselektronik, die Sparte Autoelektronik wuchs aber um 185 Prozent und machte zuletzt 11,8 Prozent des Umsatzes aus. Genau diese Diversifizierung dürfte bei Investoren im Fokus stehen, weil Apple-Zulieferer traditionell stark von Produktzyklen und Margendruck abhängig sind.

    Der größere Markttrend: Immer mehr in Shenzhen oder Shanghai gelistete chinesische Technologiefirmen holen sich zusätzlich Kapital in Hongkong. Parallel plant etwa der KI-Infrastrukturzulieferer Zhongji Innolight ein Hongkong-Listing von bis zu 7 Milliarden US-Dollar. Das zeigt, dass internationale Investoren wieder stärker Appetit auf große China-Tech-Platzierungen haben — zumindest bei Unternehmen mit KI-, Elektronik- oder Lieferkettenfantasie.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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