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    dynaCERT erhält nach erfolgreich absolvierter Testphase der Pilotinstallation den ersten Serienauftrag von vietnamesischer Firma für LKW-Logistik

    dynaCERT erhält nach erfolgreich absolvierter Testphase der Pilotinstallation den ersten Serienauftrag von vietnamesischer Firma für LKW-Logistik
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    TORONTO, ON / HO CHI MINH CITY – 24. Juni 2026 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sich dynaCERT einen ersten Serienauftrag von einer Firma für LKW-Logistik in Vietnam sichern konnte. Dieser Auftrag ist das Ergebnis einer nachhaltigen Markteintrittsstrategie mit mehreren Pilotprojekten bei verschiedenen Kunden. Mit der Pilotinstallation konnte dynaCERT den Nachweis erbringen, dass seine HydraGEN-Technologie den Leistungszielen und betrieblichen Anforderungen des Kunden entspricht.

     

    Darüber hinaus konnte dynaCERT den Einbau mehrerer HydraGEN-Geräte in den LKWs und Container-Hebesystemen eines der weltweit größten Hafenbetreiber in Vietnam abschließen. Die Implementierung sorgt für eine beachtliche Präsenz im weitreichenden globalen Netzwerk des Kunden und ist für dynaCERT ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Ausbau seiner Marktpräsenz im globalen Hafenbetreibersektor.

     

    Bernd Krueper, President und Direktor bei dynaCERT, erklärt: „Die positiven Ergebnisse, die wir bisher erzielen konnten, stärken unser Vertrauen in das Marktpotenzial von dynaCERTs HydraGEN-Technologie. Wir rechnen mit einem anhaltenden Erfolg, nachdem die Akzeptanz bei den Kunden in ganz Vietnam und im gesamten südostasiatischen Raum immer weiter zunimmt.“

     

    Über dynaCERT Inc.

     

    dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie seine eigene HydraLytica-Telematik. HydraLytica ist eine Plattform für die Erfassung von Daten zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) – die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen. Die Methodik von dynaCERT wurde außerdem von Verra zertifiziert, was in Zukunft den Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate ermöglicht.

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