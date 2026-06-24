Digitalisierungs-Spezialist Init plant Kapitalerhöhung - Aktie fällt

ich habe mal kurz recherchiert zu Frau Dickgießer. Die Kommentare, die ihr die Kompetenz absprechen, sind zum Fremdschämen...





Hauptberuflich hat sie mehrere Unternehmen geleitet:





Ehemalige Geschäftsführerin Dr. Dickgiesser Assekuranz, Karlsruhe Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von IT-Unternehmen sowie von Banken und Investmentfonds im Bereich internationaler Versicherungskonzepte Ehemalige Geschäftsführerin ITUS GmbH, Karlsruhe





Aktuelle Tätigkeit:





Head of Businessdevelopment, MRH Trowe AG Holding, Spezialisierung auf internationale Versicherungslösungen und M&A-Prozesse





Ihre Tätigkeiten an der Hochschule für Musik waren und sind allesamt ehrenamtliche Tätigkeiten! Für ihre hervorragenden Verdienste dort wurde sie 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Dazu findet man folgende Meldung über ihre Tätigkeit dort:





Prof. Michaela Dickgießer mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt

25.04.2018

Ministerin Theresia Bauer: „Michaela Dickgießer engagiert sich als Unternehmerin und Kunstfördererin beispielgebend für Gesellschaft und Kultur“





...





Engagement für die Hochschule für Musik Karlsruhe

Mit der Hochschule für Musik Karlsruhe verbindet Michaela Dickgießer nicht nur ihr eigenes Studium der Musikwissenschaften, sondern auch ihr hervorragendes und bis heute andauerndes ehrenamtliches Engagement. Ihr großes persönliches Interesse, sich für die Hochschule für Musik Karlsruhe einzusetzen, entsprang ihrer Verbundenheit zur Musik. Michaela Dickgießer setzt sich insbesondere auch für den Bau und die Realisierung des „CampusOne - Schloss Gottesaue“, dem Campus der Musikhochschule Karlsruhe, ein. Im Jahr 2009 wurde Dickgießer in den Hochschulrat der Musikhochschule Karlsruhe gewählt.

Von 2011 bis 2017 nahm sie die Funktion der Vorsitzenden des Hochschulrats wahr. Für ihre Verdienste um die Hochschule für Musik Karlsruhe wurde sie im Jahr 2013 mit dem Titel Ehrensenatorin der Hochschule geehrt. Im Jahr 2017 ernannte sie die Hochschule zur Honorarprofessorin.

...





https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/prof-michaela-dickgiesser-mit-dem-bundesverdienstkreuz-am-bande-geehrt





Wenn man nun weiss, dass der Hochschulrat einer Hochschule das Pendant zu einem Aufsichtsrat einer AG ist, dann ist es geradezu absurd, ihr die Kompetenz für einen solchen Job abzusprechen. Mir scheint, dass hier einige Machos ein Problem mit einer beruflich erfolgreichen Frau haben. Die Behauptung, dass der Posten durch die Universität Karlsruhe besetzt wird, ist übrigens auch absurd, weil die Dame mit der Universität = KIT gar nichts zu tun hat. Aus meiner Sicht ist das eine hervorragende Wahl für einen Aufsichtsratsposten bei INIT.