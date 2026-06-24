ROUNDUP
Digitalisierungs-Spezialist Init plant Kapitalerhöhung - Aktie fällt
- Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 1 Mio Aktien
- Finanzierung von Großprojekten sowie Zukäufen
- Erwartete Einnahme von rund 45 Millionen Euro
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Digitalisierungs-Spezialist Init Innovation für Busse und Bahnen will sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Dazu soll das Grundkapital mit der Ausgabe von bis zu einer Million neuer Aktien um bis zu zehn Prozent erhöht werden, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Karlsruhe mitteilte. Das Geld soll zur Finanzierung von Großprojekten, für Zukäufe und andere Formen des Geschäftsausbaus eingesetzt werden. Platziert werden sollen die Aktien ausschließlich bei institutionellen Anlegern. Der Handel mit den neuen Papieren soll in einer Woche starten. An der Börse gab die Aktie am Mittwoch nach.
Für die Init-Titel ging es am Mittwoch zuletzt um 1,4 Prozent nach unten auf 48,85 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast fünf Prozent gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten legte sie um ein Viertel zu.
Nach Ansicht von Analyst Robert-Jan van der Horst von der Privatbank Berenberg dürfte Init mit der Kapitalerhöhung rund 45 Millionen Euro einnehmen, was trotz der zu erwartenden Erhöhung des Betriebskapitals für ein Großprojekt in Australien ausreiche, um Zukäufe zu tätigen. Der Analyst hält kurzfristig eine größere Akquisition für wahrscheinlicher als kleine Transaktionen.
Init Innovation ist seit Ende März im Kleinwerteindex SDax gelistet. Für Januar bis März hatte das Unternehmen das beste Quartal seiner Firmengeschichte gemeldet. Ausschlaggebend für den Rekordumsatz seien vor allem die Ticketsysteme für den öffentlichen Nahverkehr in Atlanta und Houston gewesen, zwei Großprojekte vor dem Hintergrund der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, hieß es damals.
Für das laufende Jahr erwartet das Init-Management um Vorstandschef Gottfried Greschner ein überdurchschnittliches Wachstum beim Umsatz auf 380 bis 410 Millionen Euro und beim operativen Gewinn (Ebit) auf 38 bis 42 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden Erlöse von rund 330 Millionen und ein operativer Gewinn von 32,5 Millionen erwirtschaftet./stw/err/lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie
Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 48,05 auf Tradegate (24. Juni 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um -3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,73 %.
Die Marktkapitalisierung von init innovation in traffic systems bezifferte sich zuletzt auf 482,42 Mio..
init innovation in traffic systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der init innovation in traffic systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.
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Leute, Positivität. Unglaublich dass bei solchen Zahlen auch noch gemekert wird.
ich habe mal kurz recherchiert zu Frau Dickgießer. Die Kommentare, die ihr die Kompetenz absprechen, sind zum Fremdschämen...
- Ehemalige Geschäftsführerin Dr. Dickgiesser Assekuranz, Karlsruhe
- Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von IT-Unternehmen sowie von Banken und Investmentfonds im Bereich internationaler Versicherungskonzepte
- Ehemalige Geschäftsführerin ITUS GmbH, Karlsruhe
Prof. Michaela Dickgießer mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt
25.04.2018
Ministerin Theresia Bauer: „Michaela Dickgießer engagiert sich als Unternehmerin und Kunstfördererin beispielgebend für Gesellschaft und Kultur“
Engagement für die Hochschule für Musik Karlsruhe
Mit der Hochschule für Musik Karlsruhe verbindet Michaela Dickgießer nicht nur ihr eigenes Studium der Musikwissenschaften, sondern auch ihr hervorragendes und bis heute andauerndes ehrenamtliches Engagement. Ihr großes persönliches Interesse, sich für die Hochschule für Musik Karlsruhe einzusetzen, entsprang ihrer Verbundenheit zur Musik. Michaela Dickgießer setzt sich insbesondere auch für den Bau und die Realisierung des „CampusOne - Schloss Gottesaue“, dem Campus der Musikhochschule Karlsruhe, ein. Im Jahr 2009 wurde Dickgießer in den Hochschulrat der Musikhochschule Karlsruhe gewählt.
Von 2011 bis 2017 nahm sie die Funktion der Vorsitzenden des Hochschulrats wahr. Für ihre Verdienste um die Hochschule für Musik Karlsruhe wurde sie im Jahr 2013 mit dem Titel Ehrensenatorin der Hochschule geehrt. Im Jahr 2017 ernannte sie die Hochschule zur Honorarprofessorin.
Frau Dickgießer wurde allerdings bereits im Jahr 2023 erstmals in den Aufsichtsrat gewählt. Insofern wäre die Fragestellung zur Qualifikation im Jahr 2026 dann richtig, wenn konkrete Erkenntnisse der Ungeeignetheit vorliegen würden. Ganz objektiv hat sich init seit 2023 hervorragend entwickelt - Aktienkurs und Ergebnis. Zumindest konnte Frau Dickgießer, wenn sie tatsächlich ungeeignet wäre, diese Entwicklung nicht verhindern ;-)