Ölpreis fällt, Benzin bleibt teuer: Trump startet Angriff auf Big Oil

Diese Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund sinkender globaler Ölpreise aufgrund von Optimismus hinsichtlich verbesserter Schifffahrtsbedingungen durch die Straße von Hormus, nachdem die USA und der Iran ein Interimsabkommen zur Beendigung des Krieges geschlossen haben. West Texas Intermediate, die US-amerikanische Referenzsorte für Öl, ist in diesem Monat bisher um mehr als 25 Prozent gefallen. Die Benzinpreise in den USA haben sich von ihren jüngsten Höchstständen ebenfalls etwas erholt. Der nationale Durchschnittspreis lag am Mittwoch bei 3,928 US-Dollar pro Gallone, verglichen mit 4,515 US-Dollar vor einem Monat, wie der amerikanische Automobilclub AAA mitteilte.

Präsident Trump sagte, er habe das Justizministerium angewiesen, gegen große Ölkonzerne zu ermitteln, denen er vorwarf, die Kunden "auszubeuten", indem sie die Benzinpreise an den Zapfsäulen nicht entsprechend den sinkenden Rohölkosten senkten. "Die großen Ölkonzerne senken ihre Preise an den Zapfsäulen nicht im gleichen Maße wie die deutlich niedrigeren Ölpreise, die sie selbst zahlen", schrieb Trump am frühen Mittwoch in einem Social-Media-Beitrag. Er schrieb: "Anders gesagt: Die Kunden werden abgezockt." Er nannte keine konkreten Unternehmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Energiemärkte wurden durch den Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar erschüttert. Die nahezu vollständige Schließung der lebenswichtigen Wasserstraße Straße von Hormus führte zu einem Ausfall von 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung und trieb die Benzinpreise in den USA auf den höchsten Stand seit Juli 2022. Amerikaner reagieren sehr sensibel auf die Benzinpreise. Laut Bundesdaten legt der durchschnittliche Autofahrer jährlich rund 13.000 Meilen zurück.

Staatliche und lokale Steuern sind in den US-Benzinpreisen enthalten, obwohl die USA laut S&P Global Energy eine der niedrigsten Gesamtsteuerbelastungen weltweit aufweisen. Amerikanische Verbraucher zahlten im März durchschnittlich 3,64 US-Dollar pro Gallone, wovon etwa 60 Cent auf Bundes- und Landessteuern entfielen. Die Benzinpreise passen sich nicht sofort an Änderungen des Rohölpreises an, da sich die Auswirkungen über die gesamte Lieferkette erstrecken – es dauert Wochen, bis das Benzin durch Pipelines transportiert, in Raffinerien verarbeitet und schließlich verteilt wird.

Dazu kommt der Zeitverzug: Benzin wird nicht sofort billiger, nur weil Öl-Futures fallen. Raffinerien, Großhandel, Pipelines, Terminals und Tankstellen arbeiten mit Lagerbeständen, Lieferverträgen und lokalen Marktbedingungen. Viele Tankstellen sind zudem unabhängige Betreiber oder Einzelhändler, nicht direkt die großen Ölkonzerne. Die EIA betont ausdrücklich, dass lokale Konkurrenz, Standortkosten, Mieten, Löhne und Beschaffungsquellen die Endpreise beeinflussen. Für Anleger ist der Vorstoß trotzdem relevant, weil er politischen Druck auf ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, BP und andere große Energiekonzerne erhöhen könnte – auch wenn Trump keine Namen genannt hat. Kurzfristig geht es weniger um ein unmittelbares Strafrisiko als um Schlagzeilenrisiko, mögliche Untersuchungen, Margendruck im Downstream-Geschäft und den Versuch, sinkende Ölpreise schneller an Verbraucher weiterzugeben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!