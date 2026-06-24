Europas Rüstungsmarkt bekommt neuen Star – Panzerbauer KNDS drängt an die Börse

Die bisherigen Eigentümer wollen gemeinsam 20 Prozent der Anteile verkaufen. Dazu zählen der französische Staat und die Wegmann & Co. GmbH, die Holding der deutschen Gründerfamilie. Ein Börsengang dieser Größe könnte zu den größten europäischen Marktdebüts der vergangenen Jahre gehören.

Der Panzerhersteller KNDS treibt seinen Börsengang in Frankfurt und Paris voran. Das Unternehmen will damit seine Rolle als paneuropäischer Rüstungskonzern ausbauen. Das berichtet Bloomberg.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Transaktion würde die Eigentümerstruktur von KNDS deutlich verändern. Der Konzern würde faktisch zu einem deutsch-französischen Gemeinschaftsunternehmen mit Börsennotierung. Europas Regierungen erhöhen ihre Verteidigungsausgaben stark. Davon profitieren Rüstungskonzerne wie KNDS.

Wegmann & Co. hält derzeit die Hälfte an KNDS. Nach Angaben von Vorstandschef Jean-Paul Alary soll die Holding vor dem Börsengang 40 Prozent an die Bundesregierung verkaufen. Der französische Staat hält ebenfalls 50 Prozent und will seinen Anteil im Rahmen des Börsengangs auf 40 Prozent senken. Deutschland und Frankreich hätten sich bereits auf eine Führungsstruktur mit gleichen Anteilen geeinigt.

Nach dem Börsengang soll KNDS seinen Sitz in den Niederlanden behalten. 20 Prozent der Aktien sollen im Streubesitz liegen und an zwei europäischen Börsen gehandelt werden. Die Struktur zeigt, dass Europas Regierungen strategische Rüstungsunternehmen stärker unter eigener Kontrolle halten wollen.

Die Bewertung schwankte zuletzt stark. Zeitweise war von bis zu 25 Milliarden Euro die Rede. Laut einem früheren Bloomberg-Bericht könnte die Einigung zwischen Deutschland und den Familienaktionären KNDS mit 15 bis 18 Milliarden Euro bewerten. Entscheidend wäre dabei, wo sich der Aktienkurs nach den ersten Handelswochen einpendelt.

KNDS ist in den Bereichen Systeme, Munition, Ausrüstung, Ausbildung und Wartung tätig. Das Unternehmen baut Kampfpanzer, gepanzerte Mannschaftstransporter, mobile Brücken und Roboterfahrzeuge. Zudem liefert es Großmunition für Kampffahrzeuge. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen CSG und Rheinmetall. Das Papier des letztgenannten Unternehmens kommt aktuell unter die Räder. Berlin stoppt das F126-Projekt.

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Operativ wächst KNDS kräftig

Der Umsatz stieg 2025 auf 4,4 Milliarden Euro. Das entsprach einem Plus von rund 16 Prozent. Für 2026 peilt der Konzern ein Umsatzwachstum von 30 Prozent an. Die Marge beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll bei etwa zwölf Prozent liegen.

Auch der Auftragsbestand ist stark. Er stieg Ende 2025 auf 33,1 Milliarden Euro, nach 23,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Das zeigt die hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern.

KNDS arbeitet eng mit dem ukrainischen Militär zusammen. Der Konzern beschäftigt etwa 11.000 Menschen. Diese Zahl dürfte steigen, da KNDS die Produktion ausbaut und mehr in Forschung und Entwicklung investiert.

Begleitet wird der Börsengang von den Investmenthäusern Bank of America, Deutscher Bank, Goldman Sachs und Société Générale. Für Anleger könnte KNDS damit zu einem der wichtigsten neuen Rüstungswerte Europas werden.

Autorin: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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