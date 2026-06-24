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    Bayerns Verkehrsminister

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    Bahn braucht ein besseres Notfallkonzept

    Für Sie zusammengefasst
    • Schlechte Vorbereitung der Deutschen Bahn offengelegt
    • GSM-R Austausch führte zum bundesweiten Ausfall
    • Zwei Stunden Ausfall im Bahnverkehr traf viele Reisende
    Bayerns Verkehrsminister - Bahn braucht ein besseres Notfallkonzept
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutschlandweite Störung im Bahnfunk hat nach Ansicht von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) eine schlechte Vorbereitung der Deutschen Bahn auf derartige Krisen offengelegt. "Technische Defekte wird man zwar nie ganz vermeiden können. Aber bei einem Ausfall dieser Größenordnung erwarte ich im Sinne aller Fahrgäste und auch der Wirtschaft, dass die Deutsche Bahn ein tragfähiges Notfallkonzept in der Hinterhand hat. So kann es nicht weitergehen", sagte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern in München.

    Funkstörung wird Thema bei Verkehrsministerkonferenz mit Palla

    Weiter: "Der Ausfall des Zugfunknetzes zeigt wieder einmal, in welchem beklagenswerten Zustand das System der Deutschen Bahn ist. Die komplette Infrastruktur der Bahn braucht dringend ein großes Update", so Bernreiter. Bei der nächsten Verkehrsministerkonferenz im Oktober werde DB-Chefin Evelyn Palla zu Gast sein. "Dort werden wir intensiv über diese Themen sprechen."

    Deutschlandweite Störung legte zwei Stunden den Verkehr lahm

    Eine deutschlandweite Störung im digitalen Bahnfunk hatte am späten Dienstagabend für rund zwei Stunden den Bahnverkehr in Deutschland lahmgelegt. Sowohl im Fern- als auch im Regional- und S-Bahnverkehr kam es in der Folge zu Zugausfällen. Inzwischen normalisiert sich der Bahnverkehr vielerorts wieder. Es waren aber etliche Reisende betroffen. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder.

    Digitales Bahnfunksystem GSM-R war Auslöser für Panne

    Ursache für den bundesweiten Ausfall im Schienenverkehr in der Nacht war aus Sicht der Deutschen Bahn der planmäßige Tausch einer technischen Komponente beim Zugfunksystem GSM-R. Wie es konkret dazu kam, war zunächst aber unklar. "Das GSM-R-Mobilfunknetz ersetzt nahezu alle analogen Funksysteme der Deutschen Bahn AG", heißt es auf der Webseite der DB InfraGo, der Betreiberin der Infrastruktur der Deutschen Bahn./had/DP/nas







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