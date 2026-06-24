AST SpaceMobile Registered (A) Aktie heute im Plus - 24.06.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AST SpaceMobile Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -14,94 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von AST SpaceMobile Registered (A). Mit einer Performance von +1,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit um -11,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AST SpaceMobile Registered (A) eine positive Entwicklung von +1,55 % erlebt.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,13 % 1 Monat -29,72 % 3 Monate -14,94 % 1 Jahr +46,21 %

Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

Stand: 24.06.2026, 11:29 Uhr

Es gibt 299 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,69 Mrd. € wert.

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Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.