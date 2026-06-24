Western Digital Aktie heute im Plus (602,70€) - 24.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Western Digital. Mit einer Performance von +2,24 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Western Digital Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 602,70€, mit einem Plus von +2,24 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Western Digital einen Gewinn von +138,72 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -0,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,77 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Western Digital eine positive Entwicklung von +303,29 % erlebt.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,23 % 1 Monat +42,77 % 3 Monate +138,72 % 1 Jahr +1.038,60 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 24.06.2026, 11:29 Uhr

Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 208,02 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,11 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +7,91 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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