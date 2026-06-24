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    Besonders beachtet!

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    Western Digital Aktie heute im Plus (602,70€) - 24.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Western Digital Aktie bisher um +2,24 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.

    Besonders beachtet! - Western Digital Aktie heute im Plus (602,70€) - 24.06.2026
    Foto: 627073892

    Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

    Wie hat sich die Western Digital-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Western Digital. Mit einer Performance von +2,24 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Western Digital Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 602,70, mit einem Plus von +2,24 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Western Digital einen Gewinn von +138,72 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -0,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,77 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Western Digital eine positive Entwicklung von +303,29 % erlebt.

    Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,23 %
    1 Monat +42,77 %
    3 Monate +138,72 %
    1 Jahr +1.038,60 %
    Stand: 24.06.2026, 11:29 Uhr

    Informationen zur Western Digital Aktie

    Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 208,02 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,11 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +7,91 %.

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    Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Western Digital

    +2,44 %
    -0,23 %
    +42,77 %
    +138,72 %
    +1.038,60 %
    +2.240,74 %
    +1.292,60 %
    +1.782,93 %
    +2.724,47 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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