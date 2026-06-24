SK hynix Aktie steigt - 24.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SK hynix Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,02 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -13,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.515,00€, mit einem Plus von +2,02 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SK hynix Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die SK hynix Aktie damit um +6,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,16 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SK hynix +194,12 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,76 % 1 Monat +32,16 % 3 Monate +162,24 % 1 Jahr +194,12 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 24.06.2026, 11:29 Uhr

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Bil. € wert.

Europas Börsen sind etwas schwächer in den Handel am Mittwoch gestartet. Die sehr schwache Rheinmetall-Aktie belastet den DAX. Samsung und SK Hynix legen in Asien zu. Gold und Öl fallen weiter.

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,96 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,24 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +7,16 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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