SAP Aktie fällt um -1,53 % - 24.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -1,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,95 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAP Verluste von -10,16 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -5,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,57 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -35,42 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,37 % 1 Monat -12,57 % 3 Monate -10,16 % 1 Jahr -46,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 24.06.2026, 11:31 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung bei SAP, das Downside-Potenzial scheint weitgehend ausgeschöpft, während ein rasches Upside-Szenario diskutiert wird. Die Bewertung mit einem KGV um 18 wird als Kaufargument gesehen, langfristig könnte Aufstockung erfolgen. Eine zentrale Hürde liegt bei ca. 136€. Risiken: Fehlsignale, bevorstehender Quartalsbericht; Treiber sind KI-Entwicklung, geopolitische Entspannung und Ölpreisdruck.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,37 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,18 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,32 %. ServiceNow verliert -0,59 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,36 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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