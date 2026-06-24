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    Besonders beachtet!

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    RWE - Aktie mit schwachem Handelstag - 24.06.2026

    Am 24.06.2026 ist die RWE Aktie, bisher, um -2,26 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RWE Aktie.

    Besonders beachtet! - RWE - Aktie mit schwachem Handelstag - 24.06.2026
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

    RWE Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.06.2026

    Die RWE Aktie ist bisher um -2,26 % auf 54,38 gefallen. Das sind -1,26  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute bei der RWE Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl die RWE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,65 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um +1,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RWE +22,96 % gewonnen.

    RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,42 %
    1 Monat -2,56 %
    3 Monate +1,65 %
    1 Jahr +54,88 %
    Stand: 24.06.2026, 11:32 Uhr

    Informationen zur RWE Aktie

    Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,51 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 24.06. - MDAX schwach -1,12 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Erneuerbare Energien sind Jobmotor - Gefahr droht


    Die Zahl der Beschäftigten in der Branche der erneuerbaren Energien hat einer Studie zufolge einen Rekord erreicht: 2025 waren hier rund 436.000 Personen tätig - fast vier Prozent mehr als im bisher besten Jahr 2023, wie die Bertelsmann Stiftung …

    So schlagen sich die Wettbewerber von RWE

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,17 %. Enel notiert im Minus, mit -0,18 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +0,62 %. E.ON verliert -2,05 %

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    Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RWE

    -2,23 %
    +1,42 %
    -2,56 %
    +1,65 %
    +54,88 %
    +40,61 %
    +85,01 %
    +359,01 %
    +186,09 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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