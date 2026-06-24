Deutsche Rohstoff Aktie crasht -4,00 % - 24.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Rohstoff Aktie. Sie fällt um -4,00 % auf 79,10€. Der Kursrückgang der Deutsche Rohstoff Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,00 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutsche Rohstoff Verluste von -5,73 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -9,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,71 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Rohstoff um +64,99 % gewonnen.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,82 % 1 Monat -17,71 % 3 Monate -5,73 % 1 Jahr +114,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

Stand: 24.06.2026, 11:33 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit primär um den Status des ARP (Aktienrückkaufprogramm) der Deutschen Rohstoff AG: Verlängerung, Pausen oder Abstimmungen vor bzw. auf der HV. Zudem wird das Kurs- und Bewertungsbild diskutiert: Unterbewertung gegenüber Metallbeteiligungen (Almonty) und Öl/Gas sowie Chancen in Gold/Kupfer. Kostensenkungen via Wassermanagement und ein Break-even von ca. 45 USD/BOE werden genannt.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 395,93 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Heute zeigt der Dividendenkalender mehrere Aktien mit Ex-Date. Der Überblick nennt die wichtigsten Werte und ordnet ein, warum der Termin für Anleger relevant ist.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Equinor und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,02 %. Equinor notiert im Minus, mit -0,94 %. ENI notiert im Minus, mit -0,70 %. Shell verliert -0,73 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -1,24 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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