Gerresheimer Aktie crasht -6,14 % - 24.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie fällt um -6,14 % auf 25,70€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,04 %, geht es heute bei der Gerresheimer Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

Obwohl die Gerresheimer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +44,15 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +11,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Gerresheimer um -1,58 % verloren.

Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,95 % 1 Monat -0,51 % 3 Monate +44,15 % 1 Jahr -40,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Stand: 24.06.2026, 11:33 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell überwiegend um Kursentwicklung und Bewertung von Gerresheimer. Nach der Erwartung einer negativen Adhoc nach Börsenschluss steht der Kurs unter 20 €. Einige spekulieren auf einen Upmove von bis zu 30 % bei Centor/Testat-News, andere rechnen weiter mit Enttäuschungen und diskutieren Folgen für Unternehmenskultur und Governance. Die Debatte bleibt insgesamt gemischt, mit Fokus auf fundamentale Aspekte und Risiken.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 889,75 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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