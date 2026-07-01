Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: General Mills, Associated British Foods, Hermle und Norma
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods, Q3-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Norma, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Österreich: Voestalpine, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Hermle, Hauptversammlung
USA: General Mills, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Tankan Q2/26
02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 Uhr, China: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
08:30 Uhr, Schweiz: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:00 Uhr, Australien: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 5/26
14:15 Uhr, USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 5/26
18:00 Uhr, Russland: Einzelhandelsumsatz 5/26
18:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 5/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 01.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Tankan Large Manufacturing Outlook 01:50 JPN Tankan Großindustrie CAPEX gesamt 01:50 JPN Tankan Herstellungsindex für große Unternehmen 09:15 ESP HCOB Manufacturing PMI 09:45 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 09:45 ITA HCOB Manufacturing PMI 09:55 DEU HCOB Manufacturing PMI 10:45 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 11:00 EUR Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Core Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 12:15 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 14:00 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 14:15 USA ADP Employment Change 15:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 15:00 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 15:00 USA Fed-Chef Warsh spricht 15:30 GBR BoE's Governor Bailey speech 16:00 USA ISM Manufacturing Employment Index 16:00 USA ISM Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 16:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:45
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18:30
|Webinar
|HSBC: Charttechnischer Halbjahresausblick mit Jörg Scherer - Die Entwicklungen der Märkte
|02.07. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|02.07. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin