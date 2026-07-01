🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Mills AktievorwärtsNachrichten zu General Mills

    Ihre wichtigsten Termine

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute im Fokus: General Mills, Associated British Foods, Hermle und Norma

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: General Mills, Associated British Foods, Hermle und Norma
    Foto: Christian Charisius - dpa

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods, Q3-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Norma, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Österreich: Voestalpine, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Hermle, Hauptversammlung
    USA: General Mills, Q4-Zahlen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu General Mills!
    Short
    37,21€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 13,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    32,58€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 13,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Tankan Q2/26
    02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
    03:45 Uhr, China: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    08:30 Uhr, Schweiz: Einzelhandelsumsatz 5/26
    09:00 Uhr, Australien: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 5/26
    14:15 Uhr, USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 5/26
    18:00 Uhr, Russland: Einzelhandelsumsatz 5/26
    18:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 5/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 01.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNTankan Large Manufacturing Outlook
    01:50JapanJPNTankan Großindustrie CAPEX gesamt
    01:50JapanJPNTankan Herstellungsindex für große Unternehmen
    09:15SpanienESPHCOB Manufacturing PMI
    09:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Vujcic spricht
    09:45ItalienITAHCOB Manufacturing PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    10:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    11:00Euro ZoneEURCore Harmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURCore Harmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    12:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    14:00KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change
    15:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    15:00KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
    15:00USAUSAFed-Chef Warsh spricht
    15:30GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    16:00USAUSAISM Manufacturing Employment Index
    16:00USAUSAISM Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
    16:00USAUSAISM Produktion Bezahlte Preise
    16:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:30 WebinarHSBC: Charttechnischer Halbjahresausblick mit Jörg Scherer - Die Entwicklungen der Märkte
    02.07. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    02.07. 10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Heute im Fokus: General Mills, Associated British Foods, Hermle und Norma Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     