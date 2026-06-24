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    Besonders beachtet!

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    Fedex Aktie stürzt brutal ab -7,53 % - 24.06.2026

    Am 24.06.2026 ist die Fedex Aktie, bisher, um -7,53 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fedex Aktie.

    Besonders beachtet! - Fedex Aktie stürzt brutal ab -7,53 % - 24.06.2026
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    FedEx ist ein globaler Logistik- und Paketdienstleister mit Fokus auf Expresszustellung, Fracht und E-Commerce-Lösungen. Kernleistungen: Overnight-Express, internationale Luftfracht, Bodenlogistik, Supply-Chain-Services. Starke Marktstellung neben UPS, DHL, USPS. USPs: dichtes globales Luftfrachtnetz, Zeitgarantien, integrierte Tracking- und Fulfillment-Lösungen für Onlinehandel.

    Fedex aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.06.2026

    Die Fedex Aktie notiert aktuell bei 257,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,53 % nachgegeben, was einem Verlust von -21,00  entspricht. Die Talfahrt der Fedex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 257,70, mit einem Minus von -7,53 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl die Fedex Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +27,11 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,99 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +58,96 % gewonnen.

    Fedex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,68 %
    1 Monat +13,99 %
    3 Monate +27,11 %
    1 Jahr +95,61 %
    Stand: 24.06.2026, 11:37 Uhr

    Informationen zur Fedex Aktie

    Es gibt 239 Mio. Fedex Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,49 Mrd. € wert.

    DHL-Konkurrent FedEx mit robusten Zahlen: Aktie gibt dennoch nach


    Rheinmetall hält Dax unter Druck


    Nach dem Vortagsrückschlag meiden die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Neu belastet von den absackenden Rheinmetall-Aktien entfernte sich der Dax weiter von der zuletzt umkämpften 25.000-Punkte-Marke. Mit einem Abschlag …

    Gesunkene Profitabilität von Fedex lastet auch auf DHL Group


    Eine rückläufige Profitabilität von Fedex im vierten Quartal hat den Aktienkurs am Vorabend nachbörslich belastet und am Mittwoch auch die Papiere der DHL Group . Auf Tradegate verloren die Anteile des deutschen Konkurrenten gut ein Prozent auf …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von DHL Group, United Parcel Service Registered (B) und Co.

    DHL Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. United Parcel Service Registered (B) notiert im Plus, mit +0,77 %. Kuehne + Nagel International notiert im Plus, mit +3,00 %. DSV Bearer and/or registered legt um +0,63 % zu

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    Ob die Fedex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fedex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fedex

    -7,53 %
    -10,68 %
    +13,99 %
    +27,11 %
    +95,61 %
    +83,03 %
    +55,01 %
    +188,56 %
    +1.884,29 %
    ISIN:US31428X1063WKN:912029
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