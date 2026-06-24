Fedex Aktie stürzt brutal ab -7,53 % - 24.06.2026

Die Fedex Aktie notiert aktuell bei 257,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,53 % nachgegeben, was einem Verlust von -21,00 € entspricht. Die Talfahrt der Fedex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 257,70€, mit einem Minus von -7,53 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

FedEx ist ein globaler Logistik- und Paketdienstleister mit Fokus auf Expresszustellung, Fracht und E-Commerce-Lösungen. Kernleistungen: Overnight-Express, internationale Luftfracht, Bodenlogistik, Supply-Chain-Services. Starke Marktstellung neben UPS, DHL, USPS. USPs: dichtes globales Luftfrachtnetz, Zeitgarantien, integrierte Tracking- und Fulfillment-Lösungen für Onlinehandel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Fedex Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +27,11 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,99 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +58,96 % gewonnen.

Fedex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,68 % 1 Monat +13,99 % 3 Monate +27,11 % 1 Jahr +95,61 %

Informationen zur Fedex Aktie

Stand: 24.06.2026, 11:37 Uhr

Es gibt 239 Mio. Fedex Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,49 Mrd. € wert.

Nach dem Vortagsrückschlag meiden die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Neu belastet von den absackenden Rheinmetall-Aktien entfernte sich der Dax weiter von der zuletzt umkämpften 25.000-Punkte-Marke. Mit einem Abschlag …

Eine rückläufige Profitabilität von Fedex im vierten Quartal hat den Aktienkurs am Vorabend nachbörslich belastet und am Mittwoch auch die Papiere der DHL Group . Auf Tradegate verloren die Anteile des deutschen Konkurrenten gut ein Prozent auf …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von DHL Group, United Parcel Service Registered (B) und Co.

DHL Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. United Parcel Service Registered (B) notiert im Plus, mit +0,77 %. Kuehne + Nagel International notiert im Plus, mit +3,00 %. DSV Bearer and/or registered legt um +0,63 % zu

Fedex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fedex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fedex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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