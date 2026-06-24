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    AKTIE IM FOKUS

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    Argenx korrigieren vom Rekord - Oddo BHF bleibt optimistisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Argenx Aktien nach Rekordhoch stark gefallen
    • Papiere sackten zeitweise über 6,5 Prozent ab
    • Vyvgart prognostiziert Spitzenumsatz 2,9 Mrd
    AKTIE IM FOKUS - Argenx korrigieren vom Rekord - Oddo BHF bleibt optimistisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Nach ihrem Rekordhoch am Vortag haben die Aktien von Argenx zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Die Papiere des niederländischen Antikörperspezialisten sackten zeitweise um mehr als 6,5 Prozent ab auf fast 759 Euro. Zuletzt kosteten sie leicht erholt 773 Euro.

    Martial Descoutures von Oddo BHF hob sein Kursziel auf 855 Euro und signalisiert damit weiteres Potenzial für die Aktien. Nach einer Telefonkonferenz mit Fokus auf die Indikation Myositis sieht der Experte gerade bei dieser Entzündung der Skelettmuskulatur gute Chancen für den Wirkstoff Vyvgart.

    Die Alkivia-Studie habe in der Phase II überzeugt, mit Phase-III-Daten rechnet er im dritten Quartal. Abgesehen davon habe das Management in der Telefonkonferenz auch den generellen Ansatz des Mittels überzeugend dargelegt. Vyvgart traut er nun bis 2034 einen Spitzenumsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar zu nach bisher 1,2 Milliarden Dollar. Der Konsens liege bei 1,4 Milliarden Dollar./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 772,2 auf Tradegate (24. Juni 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -1,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 48,16 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 839,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 900,00EUR was eine Bandbreite von -6,38 %/+16,22 % bedeutet.





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