ROUNDUP
Heidelberger Druck stärkt Service mit Zukauf von Manroland
- Heidelberg übernimmt Service- und Ersatzteilgeschäft
- Erwerb von Technologie und geistigem Eigentum Kaufpreis geheim
- Produktion verlagert nach China und Nordmazedonien
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Heidelberger Druckmaschinen verstärkt sein Kerngeschäft mit einem Zukauf. Der Maschinenbauer übernehme das Service- und Ersatzteilgeschäft sowie Vertriebsgesellschaften von der Manroland Sheetfed Gruppe mit etwa 600 Mitarbeitern, teilte das Unternehmen in Heidelberg mit. Zudem erwerbe der Konzern die Technologie und das geistige Eigentum für Service und Ersatzteile sowie ausgewählte Vermögenswerte. Hinsichtlich des Kaufpreises wurde laut Angaben von Heidelberger Stillschweigen vereinbart. Die Aktie notierte am frühen Mittag fast ein Prozent im Minus.
Das Unternehmen will früheren Angaben zufolge im laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 wieder deutlich profitabler werden. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, aber auch die Verlagerung eines Teils der Produktion ins günstigere Ausland. Der Umsatz soll auf dem Vorjahresniveau verharren, nachdem er im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 2,29 Milliarden Euro gestiegen war.
Zur Kostensenkung verlagerte das Unternehmen nach eigenen Angaben die Produktion seiner meistverkauften Druckmaschine vollständig nach China. Zudem entstand ein Standort in Nordmazedonien, an dem einzelne Produktgruppen günstiger gefertigt werden sollen. Auch ein Personalabbau in deutschen Standorten läuft schon seit längerem. Der Maschinenbauer erwartet dadurch niedrigere Personalkosten und eine höhere Wettbewerbsfähigkeit./ols/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 1,392 auf Tradegate (24. Juni 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 425,66 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -28,42 %/-28,42 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.
Aktuell liegt der prozentuale Anteil am Defence-Bereich bei 2% und soll auf 4-5 % gesteigert werden..also verschwindend gering.
Die 290‑Millionen‑Mutprobe und die 12‑Millionen‑Feigheit
Es gibt Entscheidungen in der Unternehmensgeschichte, die man sich zweimal durchliest, weil man beim ersten Mal glaubt, es sei ein Tippfehler. Der Aktienrückkauf der Heidelberger Druckmaschinen AG zu 34 Euro gehört genau in diese Kategorie.
Damals – als Geld offenbar keine Rolle spielte – wurden 290 Millionen Euro aus der Kasse genommen, um eigene Aktien zu kaufen. Ein gigantischer Betrag, der heute wie ein Denkmal für Selbstüberschätzung und Realitätsverlust dasteht.
Und jetzt?
Jetzt steht der Kurs bei 1,40 Euro. Jetzt wäre ein Rückkauf rational, logisch, strategisch sinnvoll und finanziell ein No‑Brainer. Jetzt könnte man mit 12 Millionen mehr Wirkung erzielen als damals mit 290.
Doch plötzlich ist Mut Mangelware. Plötzlich ist Vorsicht das neue Leitmotiv. Plötzlich ist die Kasse heilig. Plötzlich ist jeder Euro ein Risiko.
Man fragt sich unweigerlich:
Wie kann ein Unternehmen, das einst 290 Millionen für Rückkäufe verbrannt hat, heute bei 12 Millionen ins Hemd machen?
Die Antwort ist bitter einfach:
Der Rückkauf zu 34 Euro war kein Zeichen von Stärke. Er war ein Zeichen von Selbstüberschätzung. Ein Rückkauf bei 1,40 Euro wäre ein Zeichen von Klarheit, Verantwortung und strategischem Denken. Doch genau das fehlt.
Stattdessen:
wird ausgesessen
wird gezögert
wird verwaltet
wird gehofft
wird geschwiegen
Ein Unternehmen, das damals blindlings Millionen ausgab, zittert heute vor einem Bruchteil dieser Summe. Das ist keine Strategie. Das ist keine Vorsicht. Das ist Feigheit in Reinform.
Und wer Entscheidungen dieser Größenordnung nicht mehr trifft, wer Chancen nicht erkennt, wer Risiken nicht bewertet, wer Verantwortung scheut –
der sollte sich ernsthaft fragen, ob er noch führt oder nur noch verwaltet.