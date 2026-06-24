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    ROUNDUP

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    Heidelberger Druck stärkt Service mit Zukauf von Manroland

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberg übernimmt Service- und Ersatzteilgeschäft
    • Erwerb von Technologie und geistigem Eigentum Kaufpreis geheim
    • Produktion verlagert nach China und Nordmazedonien
    ROUNDUP - Heidelberger Druck stärkt Service mit Zukauf von Manroland
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Heidelberger Druckmaschinen verstärkt sein Kerngeschäft mit einem Zukauf. Der Maschinenbauer übernehme das Service- und Ersatzteilgeschäft sowie Vertriebsgesellschaften von der Manroland Sheetfed Gruppe mit etwa 600 Mitarbeitern, teilte das Unternehmen in Heidelberg mit. Zudem erwerbe der Konzern die Technologie und das geistige Eigentum für Service und Ersatzteile sowie ausgewählte Vermögenswerte. Hinsichtlich des Kaufpreises wurde laut Angaben von Heidelberger Stillschweigen vereinbart. Die Aktie notierte am frühen Mittag fast ein Prozent im Minus.

    Das Unternehmen will früheren Angaben zufolge im laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 wieder deutlich profitabler werden. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, aber auch die Verlagerung eines Teils der Produktion ins günstigere Ausland. Der Umsatz soll auf dem Vorjahresniveau verharren, nachdem er im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 2,29 Milliarden Euro gestiegen war.

    Zur Kostensenkung verlagerte das Unternehmen nach eigenen Angaben die Produktion seiner meistverkauften Druckmaschine vollständig nach China. Zudem entstand ein Standort in Nordmazedonien, an dem einzelne Produktgruppen günstiger gefertigt werden sollen. Auch ein Personalabbau in deutschen Standorten läuft schon seit längerem. Der Maschinenbauer erwartet dadurch niedrigere Personalkosten und eine höhere Wettbewerbsfähigkeit./ols/DP/nas

    Heidelberger Druckmaschinen

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    ISIN:DE0007314007WKN:731400
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 1,392 auf Tradegate (24. Juni 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 425,66 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -28,42 %/-28,42 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und hohe Volatilität durch Shortseller und Knock-Outs, mögliche Trendwende bzw. Wiedereintritt in den DAX, Bewertung in Relation zu Umsatz/Gewinn, Hoffnung auf Rüstungsaufträge und Insiderkäufe, die Integration von Manroland als fundamentales Signal sowie Diskussionen zu Timing, Geduld und Positionsaufbau.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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    dpa-AFX
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