Heidelberger Druck stärkt Service mit Zukauf von Manroland

Die 290‑Millionen‑Mutprobe und die 12‑Millionen‑Feigheit





Es gibt Entscheidungen in der Unternehmensgeschichte, die man sich zweimal durchliest, weil man beim ersten Mal glaubt, es sei ein Tippfehler. Der Aktienrückkauf der Heidelberger Druckmaschinen AG zu 34 Euro gehört genau in diese Kategorie.

Damals – als Geld offenbar keine Rolle spielte – wurden 290 Millionen Euro aus der Kasse genommen, um eigene Aktien zu kaufen. Ein gigantischer Betrag, der heute wie ein Denkmal für Selbstüberschätzung und Realitätsverlust dasteht.

Und jetzt?

Jetzt steht der Kurs bei 1,40 Euro. Jetzt wäre ein Rückkauf rational, logisch, strategisch sinnvoll und finanziell ein No‑Brainer. Jetzt könnte man mit 12 Millionen mehr Wirkung erzielen als damals mit 290.

Doch plötzlich ist Mut Mangelware. Plötzlich ist Vorsicht das neue Leitmotiv. Plötzlich ist die Kasse heilig. Plötzlich ist jeder Euro ein Risiko.

Man fragt sich unweigerlich:

Wie kann ein Unternehmen, das einst 290 Millionen für Rückkäufe verbrannt hat, heute bei 12 Millionen ins Hemd machen?

Die Antwort ist bitter einfach:

Weil Mut leicht ist, solange man ihn nicht braucht. Und Feigheit leicht ist, solange sie niemand bemerkt.

Der Rückkauf zu 34 Euro war kein Zeichen von Stärke. Er war ein Zeichen von Selbstüberschätzung. Ein Rückkauf bei 1,40 Euro wäre ein Zeichen von Klarheit, Verantwortung und strategischem Denken. Doch genau das fehlt.

Stattdessen:

wird ausgesessen

wird gezögert

wird verwaltet

wird gehofft

wird geschwiegen

Ein Unternehmen, das damals blindlings Millionen ausgab, zittert heute vor einem Bruchteil dieser Summe. Das ist keine Strategie. Das ist keine Vorsicht. Das ist Feigheit in Reinform.

Und wer Entscheidungen dieser Größenordnung nicht mehr trifft, wer Chancen nicht erkennt, wer Risiken nicht bewertet, wer Verantwortung scheut –

der sollte sich ernsthaft fragen, ob er noch führt oder nur noch verwaltet.