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    Secomea hebt den sicheren Fernzugriff als entscheidende Kontrollmaßnahme für die Cybersicherheit im operativen Bereich hervor

    Hersteller binden immer mehr Feldgeräte, Datenarchivsysteme, Herstellerplattformen und Support-Systeme in industrielle Umgebungen ein und Secomea fordert Unternehmen nachdrücklich dazu auf, die Richtlinien für den Fernzugriff auf OT-Systeme zu verschärfen.

    KOPENHAGEN, Dänemark, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Secomea, ein führender Anbieter von Lösungen für den sicheren Fernzugriff in OT-Umgebungen (Operational Technology), hat heute die wachsende Bedeutung des sicheren Fernzugriffs als zentrale Kontrollmaßnahme für die OT-Cybersicherheit, die industrielle Cybersicherheit und die operative Widerstandsfähigkeit hervorgehoben.

    Secomea_Logo

    Während Hersteller, Maschinenbauer und Betreiber kritischer Infrastrukturen weiterhin industrielle Steuerungssysteme, Außendienst-Tools, Historien-Systeme, Engineering-Workstations, Fernwartungsplattformen und Systeme von Drittanbietern miteinander vernetzen, erweitert sich die Grenze der OT-Cybersicherheit. Das Risiko beschränkt sich nicht mehr nur auf zentrale Steuerungssysteme wie SPSen, HMIs und SCADA-Umgebungen. Es umfasst zunehmend auch die vernetzten Systeme und Nutzer, die Produktion, Wartung, Diagnose und Dienstleistungserbringung unterstützen.

    „Sicherer Fernzugriff ist mittlerweile eine der wichtigsten Kontrollmaßnahmen im Bereich der OT-Cybersicherheit", sagte Knud Kegel, Leiter für Technologie und Produktentwicklung bei Secomea. „Hersteller müssen wissen, wer sich mit ihren OT-Umgebungen verbindet, wann die Verbindung hergestellt wird, auf welche Ressourcen Zugriff gewährt wird und ob jede Sitzung authentifiziert, autorisiert, segmentiert und nachverfolgbar ist."

    Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der industriellen Cybersicherheit haben deutlich gemacht, wie wichtig eine strenge Zugriffskontrolle im Bereich der Betriebstechnik (OT) ist. Öffentliche Warnmeldungen und Vorfallberichte zeigen weiterhin, dass ungeschützte Zugriffspfade, nicht verwaltete Verbindungen von Drittanbietern, schwache Authentifizierung und unzureichende Transparenz Risiken für die Kontinuität des Produktionsbetriebs, die Sicherheit, die Einhaltung von Vorschriften und das Vertrauen der Kunden mit sich bringen können.

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    PR Newswire (dt.)
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