BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einem angekündigten Wechsel in der Unternehmensführung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die Ernennung des bisherigen Pfizer-Managers Dave Denton zum neuen Finanzchef erfolge zu einem für den Sportartikelkonzern entscheidenden Zeitpunkt, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die Maßnahmen des Sanierungsplans "Win Now" dürften bis zum Jahresende abgeschlossen sein und Nike sollte 2027 wieder in den Wachstumsmodus zurückkehren./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 37,51EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Aneesha Sherman

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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