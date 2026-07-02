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    Ihre wichtigsten Termine

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    Frische Q3-Zahlen von Sodexo sowie EU-Verbraucherdaten

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Q3-Zahlen von Sodexo sowie EU-Verbraucherdaten

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Frankreich: Sodexo, Q3-Umsatz, Issy-les-Moulineaux
    10:00 Uhr, Deutschland: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Mai 2026
    08:45 Uhr, Deutschland: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe
    Großbritannien: Sainsbury, Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

    09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 5/26
    09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 5/26
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 02.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    11:00Euro ZoneEURUnemployment Rate
    12:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
    14:30USAUSAU6 Unterbeschäftigungsquote
    14:30USAUSANonfarm Payrolls
    14:30USAUSAArbeitslosenquote
    14:30USAUSAErwerbsbeteiligungsquote
    15:30KanadaCANS&P Global Manufacturing PMI
    15:45USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    15:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Escrivá spricht
    16:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    16:00USAUSAFactory Orders (MoM)
    19:55Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    14:15 WebinarWH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Live-Analyse und Trade-Ideen.
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    03.07. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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