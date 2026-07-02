Ihre wichtigsten Termine
Frische Q3-Zahlen von Sodexo sowie EU-Verbraucherdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Frankreich: Sodexo, Q3-Umsatz, Issy-les-Moulineaux
10:00 Uhr, Deutschland: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Mai 2026
08:45 Uhr, Deutschland: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe
Großbritannien: Sainsbury, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 5/26
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 02.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR Unemployment Rate 12:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 15:30 CAN S&P Global Manufacturing PMI 15:45 USA FOMC Mitglied Daly Rede 15:45 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 16:00 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 16:00 USA Factory Orders (MoM) 19:55 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht
Webinare
|Zeit
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|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|14:15
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|WH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Live-Analyse und Trade-Ideen.
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|03.07. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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