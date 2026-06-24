Luxusflieger im ESG-Streit: Dassault Aviation erringt Sieg gegen Brüssel

Die Herstellung von Privatjets kann nicht von einer Liste der als umweltverträglich geltenden Aktivitäten ausgeschlossen werden, urteilte der zweithöchste Gerichtshof der Europäischen Union am Mittwoch und hob damit eine Entscheidung der Europäischen Kommission auf. Die umstrittene Liste, die Taxonomie der nachhaltigen Finanzen, soll Anlegern einen Überblick über grüne Investitionen geben. Die Kommission hat im Jahr 2023 Flugzeuge für die private oder kommerzielle Geschäftsluftfahrt von der Liste ausgeschlossen, basierend auf den CO2-Emissionen pro Passagierkilometer im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern.

Diese Entscheidung wurde vom französischen Flugzeughersteller Dassault Aviation angefochten, der sie als rechtswidrig bezeichnete. Das Gericht der Europäischen Union stellte fest, dass andere Verkehrsträger nicht unbedingt als kohlenstoffarme Alternativen angesehen werden könnten, da Privatjets in Bezug auf Flexibilität, Geschwindigkeit und Konnektivität spezifische Merkmale aufweisen. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass sich der CO2-Fußabdruck auf den Betrieb von Flugzeugen und nicht auf deren Herstellung bezieht. Das Gericht stellte fest, dass die Kommission nicht berücksichtigt hatte, dass Privatjets mit nachhaltigem Treibstoff betrieben werden könnten. Die Kommission kann innerhalb von zwei Monaten gegen die Entscheidung Berufung einlegen.

Es geht nicht darum, ob Privatjet-Flüge plötzlich klimafreundlich sind, sondern darum, ob die Herstellung, Finanzierung oder das Leasing bestimmter Business-Jets pauschal aus der EU-Taxonomie ausgeschlossen werden darf. Das Urteil betrifft das Verfahren T-77/24, Dassault Aviation gegen EU-Kommission. Nach aktuellen Berichten hat das Gericht der EU die Regel aufgehoben, wonach Flugzeuge für private oder kommerzielle Geschäftsluftfahrt grundsätzlich nicht als Übergangsaktivität im Rahmen der EU-Taxonomie gelten konnten.

Der Hintergrund: Die EU hatte Ende 2023 die Luftfahrt in die Taxonomie aufgenommen, allerdings nur unter strengen Bedingungen. Die Taxonomie soll Investoren Orientierung geben, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als nachhaltig oder zumindest als Übergangsaktivitäten gelten können. Dazu zählen in der Luftfahrt etwa Herstellung, Leasing, Passagier- und Frachtluftverkehr sowie Bodenabfertigung — sofern technische Kriterien erfüllt werden. Der Knackpunkt war die Sonderbehandlung von Business Aviation. Die Regelung schloss Flugzeuge, die für private oder kommerzielle Geschäftsluftfahrt produziert werden, grundsätzlich aus. Nur Flugzeuge mit null direkten CO2-Emissionen hätten darunter noch als nachhaltig gelten können.

Dassault argumentierte dagegen, dass diese Pauschalregel die Branche benachteilige. In seinem Jahresbericht schrieb der Hersteller, Business Aviation sei von der grünen Taxonomie ausgeschlossen, obwohl die Branche bei der Dekarbonisierung Fortschritte mache, etwa durch nachhaltige Flugkraftstoffe. Dassault verwies zudem darauf, dass alle Falcon-Modelle für SAF-Kerosin-Gemische von bis zu 50 Prozent zertifiziert seien. Für die Branche ist das Urteil wichtig, weil die EU-Taxonomie keine direkte Betriebserlaubnis regelt, aber die Finanzierung beeinflussen kann. Banken, Investoren und Leasinggesellschaften nutzen die Taxonomie zunehmend als Referenzrahmen. Ein Ausschluss kann also dazu führen, dass Kredite teurer werden oder bestimmte ESG-Investoren Abstand nehmen.

Die Gegenseite sieht genau darin das Problem. Umweltorganisationen kritisieren seit längerem, dass die EU-Taxonomie auch konventionelle Flugzeuge und Schiffe als grün oder übergangsfähig einstufen könne, wenn sie Effizienzkriterien erfüllen. Sie werfen der Kommission Greenwashing vor und argumentieren, dass solche Kriterien weiter Kapital in fossile Technologien lenken könnten. Praktische Einordnung: Das Urteil ist ein Erfolg für Dassault und die Business-Jet-Branche, aber kein Freifahrtschein für Privatjets als grüne Anlageklasse. Die Kommission muss die pauschale Ausgrenzung besser begründen oder die Regeln überarbeiten. Sie kann zudem Rechtsmittel einlegen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Dassault Aviation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 287EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.

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