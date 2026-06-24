tonies Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 24.06.2026

Mit einer Performance von -4,76 % musste die tonies Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,44 %, geht es heute bei der tonies Registered (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die tonies Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,35 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +3,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,96 %. Im Jahr 2026 gab es für tonies Registered (A) bisher ein Plus von +19,96 %.

Während tonies Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,33 %.

tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,29 % 1 Monat +19,96 % 3 Monate +21,35 % 1 Jahr +114,70 %

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Stand: 24.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd.EUR € wert.

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Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.