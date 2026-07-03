Ihre wichtigsten Termine
Heute auf der Agenda: Aker ASA, Mutares, Einhell und frische EU-Konjunkturdaten!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Q2-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Syzygy, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Mutares, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Einhell, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 Uhr, China: Rating DOG PMI Deinste 6/26
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 5/26
09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 5/26
09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 5/26
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 03.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:15 ESP HCOB Services PMI 09:55 DEU HCOB Composite PMI 09:55 DEU HCOB Services PMI 10:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 10:00 EUR HCOB Composite PMI 17:00 GBR BoE's Governor Bailey speech 17:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|05.07. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|06.07. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|06.07. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|06.07. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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