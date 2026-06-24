SpaceX reißt Tesla den Heiligenschein weg

An der Wall Street wird deshalb zunehmend darüber spekuliert, ob Musk seine beiden wichtigsten Unternehmen irgendwann zusammenführt. Dave Mazza von Roundhill Financial sieht in der Tesla-Aktie bereits eine Übernahmeprämie. "Jahrelang war Tesla die einzige Möglichkeit, über die Börse an der 'Musk-Prämie' teilzuhaben, doch das ist nun nicht mehr der Fall, da SpaceX das KI- und Weltraum-Narrativ klarer verkörpert", zitiert Bloomberg Mazza. "Was Tesla über 400 US-Dollar hält, ist eine sich aufbauende Übernahmeprämie."

Tesla-Anleger klammern sich nach einem schwachen Jahr an eine neue Musk-Fantasie: die mögliche Fusion von Tesla und SpaceX. Während Tesla 2026 rund 15 Prozent verloren hat, ist SpaceX nach dem größten Börsengang aller Zeiten zum wertvollsten Unternehmen in Elon Musks Imperium aufgestiegen. Genau das verändert die Wahrnehmung von Tesla. Früher war die Aktie für viele Anleger der einzige börsennotierte Zugang zur "Musk-Prämie". Seit SpaceX separat handelbar ist, muss Tesla stärker erklären, warum seine eigene Bewertung gerechtfertigt bleibt.

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Der mögliche gemeinsame Nenner liegt weniger im klassischen Geschäft als in der künstlichen Intelligenz. Tesla arbeitet an Robotaxis, Full Self-Driving und dem humanoiden Roboter Optimus. SpaceX hat im Februar xAI übernommen und treibt mit Tesla ein Halbleiter-Joint-Venture namens Terafab voran. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell befeuerte die Fantasie zusätzlich: "Es steht außer Frage, dass es Synergien zwischen Tesla und SpaceX und unserer gemeinsamen Zukunft gibt. Es gibt eine Übereinstimmung in dem, was wir alle in Zukunft erreichen wollen."

Doch die Spekulation ist riskant. SpaceX wurde zuletzt mit rund 2 Billionen US-Dollar bewertet, nach 2,6 Billionen US-Dollar kurz zuvor. Tesla liegt bei etwa 1,5 Billionen US-Dollar. Morningstar-Analyst Seth Goldstein bezweifelt, dass Tesla-Aktionäre SpaceX zu stark überhöhten Bewertungskennzahlen kaufen wollen. Gleichzeitig schätzt Wedbush-Analyst Dan Ives die Wahrscheinlichkeit einer Fusion im kommenden Jahr auf mehr als 80 Prozent, während andere Beobachter wegen fehlender Hinweise in den IPO-Unterlagen frühestens später mit einem Deal rechnen.

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Für Tesla-Bullen ist die Debatte zweischneidig. Eine Fusion könnte die KI-, Raumfahrt- und Chip-Ambitionen unter einem Dach bündeln. Kritiker wie Gordon Johnson sehen darin jedoch ein Warnsignal: Wenn Musk Tesla mit SpaceX zusammenführt, könnte das Zweifel daran nähren, ob Full Self-Driving und Optimus tatsächlich eigenständig Billionen wert sind. Jefferies warnte zudem, Tesla könne zunehmend als Stellvertreter für SpaceX gehandelt werden und den Fokus auf sein schwächeres Kerngeschäft verlieren.

Auch SpaceX selbst liefert nicht nur Fantasie, sondern neue Risiken. Das Unternehmen hat eine Anleiheemission über 25 Milliarden US-Dollar bepreist, um einen Überbrückungskredit im Zusammenhang mit xAI-Schulden zurückzuzahlen. Zwar könnte das die jährlichen Zinskosten senken, zugleich steigt aber die Verschuldung in Musks ohnehin eng verflochtenem Imperium. Für Tesla-Anleger wird die entscheidende Frage damit härter: Ist die SpaceX-Fantasie die nächste Neubewertungschance – oder nur der Beweis, dass Tesla allein nicht mehr genug liefert?

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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