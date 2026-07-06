🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO

    Ihre wichtigsten Termine

    301 Aufrufe 301 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute im Blick: Aumovio, Repsol, Gea Group sowie EU-Einzelhandelsumsatz

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Blick: Aumovio, Repsol, Gea Group sowie EU-Einzelhandelsumsatz
    Foto: Karl F. Schöfmann - imageBROKER

    Untermehmenstermine

    18:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Pre-Close-Call Q2
    18:00 Uhr, Spanien: Repsol, Q2-Umsatz
    Deutschland: Gea Group, Pre-Close-Call Q2

    onjunkturdaten

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Repsol!
    Long
    20,97€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,78€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 5/26
    09:30 Uhr, Deutschland: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
    10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorenvertrauen 7/26
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
    11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 5/26
    11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 5/26
    15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung)
    16:00 Uhr, USA: ISM-Index 6/26

     


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 06.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders s.a. (MoM)
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders n.s.a. (YoY)
    10:30Euro ZoneEURSentix Investor Confidence
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (MoM)
    11:00Euro ZoneEURProducer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (YoY)
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Monat)
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00USAUSAISM Services New Orders Index
    16:00USAUSAISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
    16:00USAUSAISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
    16:30KanadaCANBank of Canada Business Outlook Survey
    17:00USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    17:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    18:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    18:45GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    20:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    16:00 WebinarWH SelfInvest: Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar!
    07.07. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

     

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Heute im Blick: Aumovio, Repsol, Gea Group sowie EU-Einzelhandelsumsatz Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     