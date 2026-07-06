Ihre wichtigsten Termine
Heute im Blick: Aumovio, Repsol, Gea Group sowie EU-Einzelhandelsumsatz
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
18:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Pre-Close-Call Q2
18:00 Uhr, Spanien: Repsol, Q2-Umsatz
Deutschland: Gea Group, Pre-Close-Call Q2
onjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 5/26
09:30 Uhr, Deutschland: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorenvertrauen 7/26
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 5/26
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 5/26
15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung)
16:00 Uhr, USA: ISM-Index 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 06.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Factory Orders s.a. (MoM) 08:00 DEU Factory Orders n.s.a. (YoY) 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 11:00 EUR Retail Sales (MoM) 11:00 EUR Producer Price Index (YoY) 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen 16:30 CAN Bank of Canada Business Outlook Survey 17:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht 17:00 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 18:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 18:45 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 20:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar!
|07.07. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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